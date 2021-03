400 bodů v NHL? Rychlejší než Pastrňák byl jen Jágr, metu zdolalo už 28 krajánků

Za pouhých 406 zápasů! Tak rychle David Pastrňák dosáhl na hranici 400 bodů v NHL. Vyhlášený kanonýr tím opět potvrdil svou extratřídu. Mezi současnými českými hokejisty nemá sobě rovného. To ostatně rázně demonstruje fakt, že už čtyřikrát za sebou převzal Zlatou hokejku. Když se člověk zadívá do dějin NHL, ještě více docení Pastrňákův čerstvý počin. I v konkurenci machrů jako Patrik Eliáš, Petr Nedvěd, Milan Hejduk, Robert Reichel nebo Petr Klíma opět "Pasta" vyniká, ční nade všemi. Tedy až na jednoho muže. Na Jaromíra Jágra.

Při pohledu na lehkost, s níž havířovský rodák sází góly a sbírá asistence, jeden až zapomene, že sleduje cosi výjimečného.

Byť Pastovy výkony působí jako samozřejmost a fanoušci jsou namlsaní, nepřehlížejme fakt, že se mu daří unikátní, vskutku jedinečná věc. Patří mezi superhvězdy NHL, nejvýraznější tváře ligy. Do absolutní špičky. A drží se tam.

To zvládl z hráčů do pole - se vší úctou k výtečným sezónám Hejduka, Eliáše, Jakuba Voráčka nebo třeba Davida Krejčího - už jen Jágr. Je zcela příznačné, že i milník 400 bodů zvládli pokořit ze všech krajánků nejrychleji právě borci číslo 68 a 88.

Pastrňák se dočkal v noci na středu, kdy pohotovým žihadlem od modré překonal rozhozeného Semjona Varlamova v kleci NY Islanders. Svou ranou ukončil nejdelší přesilovkový půst Bostonu za poslední tři roky. Komu jinému by se to mělo povést, že?

Vrchní šutér Medvědů si loni vystřílel Maurice Richard Trophy pro nejlepšího střelce NHL a pálí mu to i letos. Onen čtyřstý bod byl jeho 11. trefou v sezoně (proti NY Rangers už stihl přidal tu s pořadovým numerem 12).

Jeho historický zápis zarezonoval spíše v českém tisku, v zámoří se bezprostředně po prohře 1:2 po samostatných nájezdech více řešil famózní zákrok Varlamova proti Krejčímu. "Byl to skvělý zásah v ten správný moment. Ale měl jsem kliku, trefil mě do hokejky," povídal sám ruský gólman.

Pastrňák ten den odehrál 406. utkání. Všichni ostatní krom Jágra potřebovali na čtyřstovku nejméně k pěti stům partiím. Prim mezi nimi hrál Hejduk (452 zápasů), následují Reichel (461), Martin Havlát (472) a Eliáš (502).

400 bodů zapsalo dohromady 28 českých hokejistů, Petra Svobodu dělil jediný gól či přihrávka.

Pastrňákovi se to povedlo ve velmi nízkém věku. Bylo mu 24 let a 288 dní. I v tomto ohledu je lepší jen Jágr.

Jágr slavil zisk čtyřstého bodu o rok mladší než Pastrňák, 20. října 1995 byl stár 23 let a 247 dní. A hrál svůj 364. mač. S "Pastou" ho pojí to, že na jubilejní zápis do statistik nedosáhl při vítězství a že tak trochu unikl pozornost médií.

V New York Times se psalo o návratu Petera Bondry do sestavy Washington Capitals a také o hattricku Jariho Kurriho. Agentura AP odbyla mač mezi Pittsburghem a Hartfordem informací o výsledku (2:2) a vyrovnávací brance z hole Petra Nedvěda.

Lokální média si vystačila s jednou větou, jak Hartford Courant, tak Pittsburgh Post Gazette. Pro první list platilo, že se zabýval spíše báječným vstupem Whalers do sezony, pro druhý zase, že se věnoval hlavně zdravotnímu stavu Maria Lemieuxe. A blížícímu se duelu s Waynem Gretzkym.

A tak si o Jágrovi můžete na jejich přečíst jen toto "Jágr si připsal druhou asistenci u trefy Chrise Josepha, byl to jeho čtyřstý bod v 364 utkáních v NHL" a toto "Joseph překonal Seana Burkea ranou z pravého kruhu, přihrával mu Lemieux. Bod bral také Jágr."

Kladenský odchovanec postupně dosáhl i na další mety, dokonce jako druhý muž v historii NHL získal přes 1900 bodů. Jen pro zajímavost, pětistovku zdolal ještě v sezoně 1995/96, 24. února 1996 proti Montreal Canadiens. Bylo mu 24 let a devět dní.

Ne, 500 bodů nebude tak hranice, na níž dosáhne Pastrňák rychleji. Vyhraje někdy nad Jágrem takový "stovkařský" závod? Kdo ví, jisté ovšem je, že Česko má opět svou superhvězdu v NHL, na níž je ohromná radost se dívat.

