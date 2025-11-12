NHL.cz na Facebooku

400! Pastrňák pokořil střelecký milník

12. listopadu 2:50

Jan Šlapáček

David Pastrňák na svůj 400. gól v nejlepší hokejové lize světa dlouho nečekal a vstřelil ho proti svému oblíbenému soupeři.

Po minulém utkání se střelecký účet Davida Pastrňáka zastavil na čísle 399 a bylo jen otázkou času, kdy dosáhne na svoji 400. branku v NHL.

Český útočník se dočkal hned v nadcházejícím zápase, kdy se opět trefil do sítě Maple Leafs.

Dostat se na metu 400 vstřelených gólů trvalo Pastrňákovi 774 zápasů. Stal se třetím českým hokejistou v historii, který tento milník pokořil.

Ve zbylém průběhu utkání se Pastrňák prosadil ještě jednou a výrazně pomohl Bruins k sedmé výhře v řadě. Boston porazil Toronto na svém ledě 5:3.

