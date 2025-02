45 dní po ráně zpátky v akci! Vaněček se nebojí další bomby do masky

Vítek Vaněček se vrátil na led pouhých 45 dní poté, co si při zápase San Jose Sharks zlomil pravou lícní kost. Nešťastný zásah pukem 17. prosince ho poslal rovnou do nemocnice, kde musel podstoupit operaci. Návrat do brankoviště však přišel 31. ledna, kdy v dresu San Jose Barracuda absolvoval svůj první zápas v rámci kondičního pobytu v AHL.

Zpočátku nebylo jednoduché se do tempa dostat. První třetina byla pro Vanečka trochu rozpačitá, když inkasoval dva góly, ale díky podpoře spoluhráčů a celkovému vítězství 6:2 se postupně dostával do pohody.

„Pro gólmana není návrat po takovém zranění snadný. Ze začátku se trochu bojíte střel, ale dnes jsem se cítil dobře,“ přiznal Vaněček po zápase.

Kromě herní praxe musel překonat i psychickou bariéru spojenou s nošením masky, která tlačila na stále citlivé místo.

Přiznal, že měl obavy z dalšího zásahu pukem do hlavy, ale ty postupně ustoupily: „První tréninky byly těžké, ale po chvíli o tom přestanete přemýšlet. Stejně jednou za čas nějakou ránu do masky dostanete.“

San Jose Sharks ho nyní povolali zpět do hlavního týmu poté, co v AHL odchytal jediný zápas. Souběžně s tím klub poslal Yaroslava Askarova zpět na farmu.

Vaněček se tak vrací do brankářské konkurence, kde soupeří s Alexandarem Georgijev a právě Askarovem. Ani jeden z nich však zatím nepředvádí oslnivé výkony – Georgijev má úspěšnost zákroků pod 88 %, Askarov jen lehce pod 90 %. Pokud se Vaněček dokáže rychle dostat do formy, mohl by znovu získat místo jedničky Sharks.

Otazníky tak vyplynuly zase trochu jinde. Askarov už koukal po pozici jedničky, ale asi ani on sám nemůže být spokojen s tím, jak se to vyvinulo. Jeho místo mu teď může sebrat český gólman, který se vrací z nepříjemného zranění. Bláznivá sezona San Jose tak pokračuje.

