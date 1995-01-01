5 mačů pro Gudase, Matthews má po sezoně. Suspendujte disciplinárku, reaguje Moldaver

14. března 6:40Tomáš Zatloukal
Auston Matthews už do ročníku 25/26 nezasáhne. Po faulu v podání českého zadáka Radka Gudase má přetržený vnitřní postranní vaz v levém koleni. Gudas byl za své počínání vůči torontskému kapitánovi potrestán stopkou na pět mačů, dostal tedy maximální výši trestu, která může být udělena bez slyšení za osobní účasti. Matthewsův agent Judd Moldaver označil zvolenou penalizaci pro Gudase za směšnou a vzkázal, že si hráči i fanoušci od Oddělení pro bezpečnost hráčů NHL zaslouží lepší práci. A navrhl tuto "disciplinárku" suspendovat.
Gudas přivodil lídrovi Maple Leafs trhlinu vnějšího kolenního vazu (MCL) třetího stupně, navíc má Matthews pohmožděný čtyřhlavý stehenní sval.
Jak vážný onen třetí stupeň je?
Jde o vrchol škály, nejvážnější situaci, vaz je přetržený. Bývá u něj odhadována vynucená pauza od hokeje zhruba na čtvrt roku.
Gudas je suspendován poprvé od roku 2019, celkově popáté v kariéře.
Matthewsův agent Moldaver délku trestu kritizuje jako absurdní.
Pro TSN uvedl mimo jiné toto: „Tohle rozhodnutí vede k dalšímu poklesu důvěry všech hráčů v disciplinární proces. Oddělení pro bezpečnost hráčů si zaslouží suspendaci.“
Pro Matthewse skončila Gudasovým faulem sezona, která byla na klubové úrovni hořká. Poprvé od chvíle, kdy býval nováčkem, nesbíral ani bod na zápas (53 bodů v 60 utkáních), Toronto téměř jistě nepostoupí do play-off.
Javorové listy působí v rozkladu, ostatně něco o tom, jak funguje kabina, ukázala i počáteční nulová odezva na Gudasův manévr, po kterém se Mathews na ledě svíjel v bolestech. Kouč Craig Berube ji kritizoval: Měli tam vletět čtyři kluci!
Matthews přesto na tento ročník bude mít jednu výjimečnou, životní vzpomínku. Z reprezentační scény - to on byl kapitánem zlatého amerického výběru na olympiádě v Miláně.