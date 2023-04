50 gólů v play-off? Palát navázal na Jágra, díky přízni hokejových bohů

Jako by se snad pro strhující vřavy o Stanley Cup narodil. Ondřej Palát umí právě ve vyřazovacích bojích ze sebe vydolovat maximum a předvést veškerý svůj kumšt. V noci na pátek pomohl Ďáblům z New Jersey vítěznou trefou. Ukázkovou "haluzí", ale znáte to, štěstí přeje připraveným. Co už rozhodně není dílem náhody, je fakt, že rodák z Frýdku-Místku skóroval v play-off už popadesáté!

50 gólů v bitvách o nejslavnější z hokejových pohárů?

To je úchvatný počin, obzvlášť když si jeden uvědomí, že z českých plejerů na tuhle metu dosáhl už jen Jaromír Jágr (78)! Mimořádně obdivuhodné je to, že hned 13 z Palátovy padesátky tref bylo rozdílových!

Pro zlomové okamžiky má patrně šestý smysl, ta bilance je skutečně mimořádná. Z krajanů má lepší opět jen Jágr (16), hrající legenda a jedno z nejlepších pravých křídel, co kdy diváci na kluzištích spatřili.

„Ondrovi pomohli hokejoví bohové, byli na naší straně,“ glosoval Palátovu jubilejní branku Lindy Ruff, kouč New Jersey.

Devils každopádně od Paláta momentálně dostávají přesně to, proč dvaatřicetiletého borce přivedli. Proti newyorským Rangers je už na třech bodech, trefil se ve druhém zápase za sebou a navrch vyniká jako lídr.

„V kabině i na střídačce je jeho vliv ohromně znát. Tlačí ostatní kluky k co nejlepším výkonům. Dobře ví, jak náročné zápasy v play-off jsou a že jednoduše musíte pozvednout svou hru na vyšší úroveň,“ pochvaluje si Ruff Palátův přínos.

Věří mu, spoléhá na něj. Už mu zvedl čas na ledě na osmnáct minut, chce ho mezi mantinely mít v nejdůležitější momenty. Po smůlovaté základní části to je pro Paláta zcela jistě satisfakce.

Ale on není z těch, kdo by podlehl uspokojení. Bude dřít dál. Jako Ďábel. Z New Jersey.

