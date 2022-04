50 gólů za 50 zápasů? Matthews navázal na Lemieuxe a vlétl mezi velikány!

Když Rick Vaive nedávno sledoval řádění Austona Matthewse, torontská legenda prohodila: "Ten kluk dokáže cokoliv, co si zamane." Třeba dát dva góly za necelou půlminutu. Přesně to se povedlo superstar ve službách Maple Leafs naposledy, a to proti arcirivalům z Montrealu. Branky to nebyly ledasjaké, Matthewsovi upevnily vedení v tabulce ligových kanonýrů. S 58 zásahy míří za obhajobou Richardovy trofeje. A hlavně jej katapultovaly do nejprestižnějšího klubu hokejových šutérů.

Dát 50 branek za 50 utkání?

Pokud jde o střelce, je to ta nejkultovnější meta, na jakou v NHL můžete dosáhnout. Samotná soutěž uznává tento počin pouze borcům, co stihnou padesátku pokořit v prvních 50 duelech svého týmu v sezoně, to je ovšem poněkud přezíravý postoj.

Brát zřetel na toto kritérium, výčet frajerů, kteří uspěli, by byl tuze stručný. Spočítali byste je na prstech jedné ruky. Maurice Richard, Mike Bossy, Wayne Gretzky, Mario Lemieux, Brett Hull a je vymalováno.

Pak jsou ovšem ještě snajpři, jimž se povedlo 50 tref zaznamenat za 50 partií během rozehraného ročníku. Svedli to Jari Kurri, Alex Mogilnyj, Lemieux a Cam Neely. A teď už také i Matthews! Za poslední padesátku startů rozvlnil síť hned jednapadesátkrát!

Fantastické, dechberoucí, neuvěřitelné tempo. v 21. století naprosto unikátní.

Sám po výhře 3:2 nad Canadiens mluvil hlavně o zajištění postupu do play-off ("Je to pro nás další důležitý krok. Hrajeme teď velmi dobrý hokej a chceme v tom pokračovat."), je ovšem na místě vyzdvihnout jeho fenomenální střelecké schopnosti.

Už jen pohled na to, jak, až na jedinou výjimku, stoupají jeho gólové průměry, je výmluvný.

2016/2017: 0,49

2017/2018: 0,55

2018/2019: 0,54

2019/2020: 0,67

2020/2021: 0,79

2020/2021: 0,87

Jen pro připomenutí, sezónní rekord pro 21. století drží Mario Lemieux (0.814). Matthews útočí také na jiné kanonýrské maximum tohoto tisíciletí a to na 65 tref Alexe Ovečkina z ročníku 2007/08

Našlápnuto má věru impozantně.

I kdyby se to americkému machrovi nakonec nepodařilo, už teď má na kontě zářez, o kterém se bude mluvit dost možná navěky. 50 gólů v 50 zápasech? To před Matthewsem naposledy zvládl před 26 lety už několikrát zmiňovaný Lemieux.

Mezi 26. říjnem 1995 až 7. březnem 1996 se ikonický "Le Magnifique" trefil rovněž jednapadesátkrát.

V Matthewsovi má skvělého následovníka. Je podobně urostlý, i on mnohdy působí nezastavitelně. Jen hůl drží na druhou stranu.

A mimochodem, až doteď byla řeč pouze o střeleckém umění kníratého forvarda s čtyřiatřicítkou na zádech. Matthews, který se na NHL před lety připravoval ve švýcarském Davosu, ovšem může pomýšlet i na jiné ceny než tu Richardovu.

Zámořský web Pro Hockey News spojuje jeho jméno také s Hartovou trofejí a Selke Trophy. Už samotné zmínky Matthewse v souvislosti s těmito poctami ukazují, jakým přínosem pro Toronto je.

Javorové listy v něm našly dominantního plejera, co rozhoduje duely. Na cestě za ukončením víc než padesátiletého čekání na zisk Stanley Cupu si nemohly přát lepšího průvodce.

Sledujte všechny zápasy NHL živě pouze na TV Tipsport!

