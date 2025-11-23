500 zápasů s vícero body? Crosby dobyl metu jako šestý, rychlejší byli jen Dionne a Gretzky

24. listopadu 16:00Tomáš Zatloukal
Další den, další historický zápis v podání Sidney Crosbyho (odpusťte lehkou nadsázku od člověka, co léta stranil spíše druhému z aktérů hokejové obdoby Hvězdných válek). Tentokrát žel pro kapitána pittsburských Tučňáků je to milník s hořkým pocitem v ústech. Ani jeho dva body nestačily k vítězství nad Krakeny ze Seattlu, a tak skvadra kolem slavné sedmaosmdesátky padla popáté z posledních šesti zápasů. Navzdory Crosbyho virtuozitě... S vícero body odjížděl z ledové plochy už popětisté v kariéře,
Tu pětku Crosbyho předchůdců nejspíše poskládáte.
Wayne Gretzky (824 vícebodových představení), to je samozřejmě lídr.
A dál? Jaromír Jágr, stále aktivní český fenomén zažil 540 takových mačů. Následují Marcel Dionne s Markem Messierem (shodně 513). A Gordie Howe zakončil svou pestrou a mimořádně dlouhou pouť NHL s 511 "multipoint games" na kontě.
Teď se kvintet rozšiřuje v sextet. Přidává se další velikán. Crosby, který dříve v této sezoně překonal svého učitele a dlouhé roky také šéfa - Maria Lemieuxe (497).
Pětistovky docílil, když nejprve v pokleku na jednom koleni z voleje propálil chybujícího gólmana Philippa Grubauera (zkušený Němec neodhadl rozehrávku a namazal Connoru Dewarovi, který "Sida" pohotově našel), načež bral asistenci u vydřeného gólu Jevgenije Malkina.
Oba, číslo 87 i numero 71, zůstávají i dávno po třicátých narozeninách (Kanaďanovi je osmatřicet, Rus je o rok starší) postrachem soupeřů.
Sidney Crosby (1,373 GP) became the third-fastest player in NHL history to reach 500 multi-point games, behind only Wayne Gretzky (738 GP) and Marcel Dionne (1,262 GP). #NHLStats
— NHL Public Relations (@NHLPR) November 23, 2025
Tune in ????: https://t.co/dT34F4MhkC pic.twitter.com/EMuJCryIjt
"Jsou to jedni z nejlepších, ne-li ti vůbec nejlepší hráči, co kdy hráli. Pokaždé, když jste s nimi na ledě, musíte si na ně dát pozor. Pokaždé je ale skvělé si proti nim zahrát, protože hraje s o to větším nasazením," povídal Brandon Montour, elitní bek Krakenů, o Crosbym s Malkinem.
Mimochodem, pokud Crosby a Malkin ve stejném zápase skórují, Pittsburgh v drtivé většině případů zvítězí. Se 133 takových partií skončilo 116 jejich radostí. "To je bláznivá statistika. Naštěstí jsme se stali výjimkou," glosoval to Montour.
Seattle si odvezl s PPG Paints Areny dva body a Crosby byl z konečného výsledku evidentně skleslý. Přitom má nač být hrdý, vždyť pětistovku vícebodových startů zkompletoval jako třetí nejrychlejší plejer v dějinách, za 1373 zápasů.
Svižnější byli jen Dione (1262) a zajisté, Gretzky (738).
#Kraken 1 @ #Penguins 1 [P2–3:44]:
— NHL Goal Videos (@NHLGoalsVideo) November 23, 2025
Goal: Sidney Crosby (13)
11' Game-Tying Wrister
Assists: C.Dewar (3)#SeaKraken #LetsGoPens #NHLpic.twitter.com/yA84UCgkZ9
Statistici vyzdvihli ještě jednu informaci, která podtrhuje Crosbyho mistrovství a dlouhodobou vyrovnanost výkonů. Má více "multipoint games", čerstvě pět set, než utkání, ve kterých vyšel naprázdno (402).
Stačí už jen kupeckými počty dopočítat, že se zaskvěl minimálně bodem v téměř 71 procentech duelů, do kterých v NHL zasáhl. Je tedy prakticky zárukou skvělé podívané.
V aktuálním ročníku to platí tuplovaně, za překvapivě dobrým rozjezdem Pens stojí hlavně on, když je nejlepším týmovým střelcem s 13 trefami. Renesanci své kariéry pak zažívá pod novým koučem Danem Musem Malkin, s 24 body je z odepisovaného kádru nejproduktivnější.
