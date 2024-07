6,5 milionu pro Nečase? Trejd brzdí strop i pakt pro praganského šampiona

Že netrpělivě vyhlížíte výměnu Martina Nečase z Caroliny? Stejně lačně čeká vícero klubů NHL na výsledek aktuálních jednání mezi Hurikány a letošním mistrem světa z Prahy, případně arbitráže plánované na 4. srpna. Výše a délka smlouvy jsou pro jejich funkcionáře extrémně zajímavými faktory. Do velké míry rozhodnou, zda o Nečase budou dál usilovat, či nikoliv.

Carolina zažívá překotné období.

Vystřídala generálního manažera, přišla o pár stálic, v čele s Teuvem Teräväinenem, přivedla nové tváře. Že by se Canes hodilo, kdyby Nečas zůstal a překopání ofenzívy nebylo tak zásadní?

Možná, je to varianta. Reálná, nicméně…

Jde o Nečasův přínos

Nicméně GM Eric Tulsky i tak plánuje nadále jednat o možném odchodu báječného bruslaře s osmaosmdesátkou na zádech.

Je otevřený nabídkám.

Dobře ví, že Nečasova cena pro Hurikány může být největší právě v trejdu. Pokud by totiž zůstal, existuje riziko, že bude pod respektovaným, leč neústupným koučem Rodem Brind’Amourem dál vadnout.

Že jeho kumšt občas jasně zazáří, aby se posléze ve specifickém herním systému zase utopil.

Sám Nečas říká, že hraje nejlépe, když se hokejem opravdu baví. A nejen v minulé sezoně to opakovaně vypadalo, že na ledě v dresu Caroliny není zrovna nadšený.

Přistát Tulskymu na stole atraktivní nabídka, rozhodně se ji bude seriózně zvažovat.

Na rok. Ale za kolik?

Návrhy zvažuje i Nečas. Návrhy kontraktu.

Ročníkem 2023/2024 mu skončil ten na tři miliony dolarů ročně. A generální manažery i další zástupce ostatních klubů enormně zajímá, za kolik podepíše teď.

Zámořský novinář Cory Lavalette navrhuje, aby se pětadvacetiletý forvard a Carolina dohodli na roční spolupráci s platem mezi 5,5 až 6,5 miliony dolarů.

Šlo by o dohodu typu „ukaž, že nás fakt dovedeš táhnout a my ti dáme balík” a zároveň o pakt, který by nebyl přítěží pro Nečasovo zobchodování.

Dvě brzdy

Právě nejistota kolem sumy, kterou bude Nečas ukrajovat z platového stropu, brzdí potenciální transfer.

Druhou brzdou je pak platový strop.

Některé z červnových zájemců o Nečase už po čerstvých podpisech prakticky vyloučil ze hry. „Kluby už nemají takovou flexibilitu jako v červnu,” ví Tulsky.

Obě překážky ovšem mohou být v dohledné době odstraněny.

Nejpozději 4. srpna bude jasno, kolik bude dělat Nečasova stropová zátěž. A mezitím nebo třeba krátce poté si klidně může některý z aspirantů na zisk dynamického českého hračičky uvolnit dostatečný prostor.

Příští dva, tři týdny tak budou v Nečasově případě ostře sledované. Pokud po nich bude Nečas stále Hurikán, rapidně se zvýší pravděpodobnost, že jím bude i v říjnu.

Vidíte jeho budoucnost v Carolině?

Share on Google+