62,8 milionu dolarů pro Caufielda! Co říká na to, že si Suzuki vydělá víc?

Montreal a Cole Caufiled, tohle spojení by mělo platit dalších osm let. Náramně talentovaný Američan podepsal s Habs smlouvu o maximální možné délce, zaručuje mu celkem 62,8 milionu dolarů. Caufield ročně ukrojí z platového stropu Canadiens 7,85 milionu dolarů, což z něj dělá druhého nejlépe placeného bruslaře v kabině. Hned po kapitánovi, Nick Suzuki má stropovou zátěž ještě o 25 tisíc dolarů vyšší.

26 gólů za 46 zápasů?

Ano, z Caufielda se stává obávaný kanonýr, nikdo nedal v této sezoně za Montreal víc branek. A to bývalá univerzitní hvězda měla trable s ramenem a vynechala spoustu zápasů.

Caufield rozkvetl pod vedením kouče Martina St. Louise, je jeho učněm i následovníkem. Pojí je šikovnost, herní inteligence i skromná figura. St. Louis měří 173 centimetrů, Caufield je ještě o tři čísla menší.

Vítěz Stanley Cupu z roku 2004 byl dětským idolem nadaného střelce, teď Caufielda vede ze střídačky.

A může to tak být dlouhé roky.

"Myslím si, že obě strany dostaly, to co chtěly," komentoval dvaadvacetiletý hokejista s hrdostí uzavřený kontrakt.

S Montrealem si dohodl klauzuli o nevyměnitelnosti. V posledních třech letech platnosti právě podepsaného paktu může ovlivnit svou případnou další destinaci.

Takhle pálil v sezoně 2022/23 Cole Caufield:

Jak? Odevzdáním seznamu s kluby, kam ho Les Habitants nebudou moci vytrejdovat. Pro sezonu 2028/29 půjde o 15 mančaftů, o rok později o deset a poté o pět.

Od zámořských novinářů dostal Caufield i lehce záludný dotaz.

Co prý říká na to, že si Suzuki vydělá víc než on? "Nick je náš kapitán, náš lídr. To snad ví každý. I tak jde o pořádný balík, takže si rozhodně nehodlám stěžovat," prohodil.

Právě se Suzukim představují budoucnost věhlasné organizace, se 24 zisky Stanley Cupu té nejúspěšnější napříč NHL. Byli to oni dva, kdo před dvěma lety dovedli Canadiens blízko k triumfu s číslem 25, došli až do finále.

Caufield, draftovaný v roce 2019 z patnáctého místa, zaujal tuctem bodů a stal se jedním z miláčků náročného montrealského publika.

Od té doby jeho hvězda dál stoupá.

