70 milionů! Philadelphia nadělila obří smlouvu Konecnymu

Travis Konecny ve čtvrtek podepsal s Philadelphií Flyers osmiletou smlouvu na 70 milionů dolarů. Její průměrná roční hodnota činí 8,75 milionu dolarů a začíná platit od příštího léta.

Sedmadvacetiletý útočník vstupuje do poslední sezony šestiletého paktu na 33 milionů dolarů. Hrozilo, že se po této sezoně se mohl stát nechráněným volným hráčem.

„Chtěl jsem to mít za sebou a ujistit se, že nemám žádné pochybnosti o tom, že chci být ve Flyers po celý život,“ řekl Konecny. „Bylo pro mě celkem snadné se rozhodnout, že tu zůstanu co nejdéle. Nebylo to nic složitého, opravdu se nám líbí, kde jsme, jak se k nám chovají. To byla první věc a pak jsem se přesunul k tomu, abych se podíval na to, čemu v tomto týmu věřím.“

Konecny vedl v minulé sezóně Flyers v počtu gólů (33), asistencí (35) a bodů (68) a se šesti góly v oslabení byl první v NHL. Flyers si ho vybrali v prvním kole (č. 24) draftu 2015 a na kontě má 400 bodů v 564 zápasech základní části.

„Travis je nedílnou součástí struktury našeho týmu a jsme nadšeni, že s ním máme dlouhodobou smlouvu,“ uvedl generální manažer Daniel Briere. „Travis vyrostl ve významného lídra týmu a skutečně ztělesňuje to, co znamená být Flyer. Jeho pracovní morálka v kombinaci s houževnatostí a talentem z něj dělá ústřední postavu toho, k čemu směřujeme, a jeho odhodlání pro náš budoucí úspěch vypovídá dost o jeho oddanosti týmu a městu.“

Konecny tak obrazně řečeno nemá kam uhnout. Právě on musí být nyní tím lídrem, který tým protáhne dál. Flyers chyběli v play off v každé z posledních čtyř sezon, včetně té minulé, kdy skončili čtyři body za Washingtonem na posledním postupovém místě.

Konecny je však přesvědčen, že úspěch je blízko.

„Pokud někdy dostanu příležitost vyhrát Stanley Cup, což věřím, že ve Philadelphii můžeme, tak bych to necítil jako úspěch, pokud by to nebylo s Flyers, týmem, který ve mě věřil,“ svěřil se.

