NHL.cz na Facebooku

NHL

700 asistencí pokořeno! MacKinnon teprve druhým hráčem v historii Avs s tímto milníkem

5. února 21:15

Jakub Ťoupek

Proti Sharks se Nathan MacKinnon blýsknul dvěma asistencemi. Celkově pak šlo o jeho 700. a 701. asistenci. Na hranici sedmi set se dostal jako teprve druhý hráč v historii organizace, tudíž během působení Avalanche a Nordiques. Jediným, komu se to před ním povedlo, nemohl být nikdo jiný než Joe Sakic.

Colorado i nadále vede celou soutěž. Oproti svému nejbližšímu pronásledovateli z Minnesoty má také ještě 3 zápasy k dobru. Tým pod vedením Jareda Bednara má suverénně nejvíce výher, pouze 9 proher v základní části a neskutečný rozdíl ve skóre +74.

Proti Sharks vyrukoval tým stále bez Martina Nečase, to ale nemělo vliv na konečný výsledek. Tři asistence zaznamenal v utkání náhradník v první formaci Valerij Ničuškin, dvěma asistencemi se blýsknul také Nathan MacKinnon.

Pro kanadskou superhvězdu byla první nahrávka jubilejní sedmistou v NHL. Na tento milník se dostal jako druhý hráč v historii organizace, která před přesunem do Colorada působila v Quebecu. Na vedoucí pozici, kterou drží Joe Sakic mu ale stále chybí 315 nahrávek. Legendární Sakic jich posbíral 1016.

„O žádných milnících nepřemýšlím,“ prozradil po utkání MacKinnon. „Góly se teď získávají dost těžko. Tak to ale prostě je. Dneska jich pět nedáš. Možná dva. Jasně, samozřejmě chceš skórovat každý večer, ale je to těžké a je to náročná liga.“

Na číslo 700 se dostal jako 63. hráč historie NHL a zároveň prvním z draftového ročníku 2013. Mezi aktivními hráči drží třetí místo v rychlosti sbírání asistencí (925 utkání). Rychleji to zvládnuli Connor McDavid (699 utkání) a Sidney Crosby (856 utkání). 

Dalším významným milníkem, kterého chce MacKinnon dosáhnout, je 500 gólů. V současné době má na svém kontě 407 branek, takže pokud si udrží svou současnou formu, měl by 500 gólů dosáhnout během několika sezón.

Share on Google+

Aktuálně z nhl.cz

Skandál kanadské hvězdičky! McKenna se porval a hrozí mu vězení

5. února 18:43

Brankáři musí v určitém okamžiku udělat nějaké zákroky, opřel se do svých spoluhráčů Draisaitl

5. února 18:01

Sledoval jsem ho jako kluk! Kaprizov útočí na Gáboríkův rekord

5. února 12:00

Trejd mezi Blues a Devils. Do New Jersey zamířil Nick Bjugstad. Přijdou i další změny?

5. února 11:22

nhl.cz doporučuje

Zase ten Kučerov! Rus stahuje MacKinnona s McDavidem a dere se na čelo produktivity

4. února 11:30

Vítej zpět, Lukáši! Dostál si skvostným výkonem vychutnal Nečase a spol.

22. ledna 9:30

Nagano 1998: Den, kdy Kanada odepsala svého Mesiáše

18. ledna 18:15

Na výměně Paláta s Hamiltonem makám každý den, hlásí GM Devils

15. ledna 9:30

NHL.cz

Projekty

Organizace

RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz

© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.