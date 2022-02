700! Laviolette dosáhl velkého milníku

Prošlo to tak trochu bez povšimnutí. Ostatně, kolem Petera Lavioletta nebylo nikdy plno fanfár. Teď si je ale zaslouží. Překonal významný milník a dosáhl něčeho, co se podařilo pouze devíti trenérům před ním. Rekordy však neprožívá, soustředí se spíše na boj o play off.

Z trenérů, kteří jsou nyní zaměstnaní, je lepší jenom Barry Trotz a Lindy Ruff. Už jen to je velké vyznamenání. Peter Laviolette je v historické tabulce výher díky 701 triumfům na devátém místě a dá se předpokládat, že se ještě posune.

Od svých svěřenců dostal po dosažení milníku velkou stříbrnou hokejku. „Jak může být tak těžká,“ smál se. „Je to super, nečekal jsem to. Měl jsem to štěstí, že jsem pracoval se skvělými hráči i trenéry. Ještě jednou vám děkuju, kluci.“

Na oslavy však není čas, Washington se musí soustředit na zápasy. Ve své divizi je sice na pozicích play off, a to s poměrně velkým náskokem, nicméně v NHL se někdy stávají i nečekané věci.

Washington má momentálně 65 bodů, což by kupříkladu v Pacifické divizi stačilo na druhé místo. Na Východě ale musí být na pozoru.

„Je to trochu frustrující,“ ulevil si. „Patříme mezi top týmy ligy, ale i přes to jsme na pozicích divoké karty."

Právě tato pozice je ošidná. Nikdo totiž nechce narazit na vítěze konference. Osmý Boston, který okupuje poslední postupové místo, na Capitals ztrácí pouhé tři body.

Na Ovečkina a spol. tak připadá tíha toho, že jednoduše nemůžou jít níž. Jinak by šli při současné konstelaci na Floridu, což si nepřeje snad žádný tým.

O tom ale Laviolette nechce ani slyšet. Dle jeho slov nepřemýšlí nad tím, s kým se jeho tým střetne. Prioritou je dokonalá připravenost na vyřazovací boje.

„Nezáleží na tom, na koho narazíme,“ řekl. „Rangers mají skvělý rok, Carolina patří mezi špičku už delší dobu a Penguins jsou vždycky těžký soupeř. Ať už se střetneme s kýmkoliv, bude to tuhý boj.“

