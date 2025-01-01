726 zápasů a kariéra na hraně. Teď musí přesvědčit Blue Jackets

20. srpna 8:30David Zlomek
Columbus Blue Jackets se rozhodli sáhnout po zkušenosti. Do přípravného kempu totiž přivedou obránce Brendana Smithe, který podepsal s klubem smlouvu na zkoušku. Generální manažer Don Waddell si od šestatřicetiletého veterána slibuje především charakter a tvrdost.
„Brendan Smith je zkušený, tvrdě hrající bek, který se nebojí tvrdých soubojů a v obranném pásmu je spolehlivý,“ uvedl Waddell. „Je to osobnost se skvělým charakterem a profesionalitou a jsme rádi, že dostane příležitost ukázat se v našem kempu.“
Smith má za sebou 14 sezon v NHL a 726 odehraných utkání v dresech Detroitu, New York Rangers, Caroliny, New Jersey a naposledy Dallasu. Přidal k tomu i 59 startů v play-off. Celkově v lize nasbíral 144 bodů (39+105), k tomu 972 hitů a 694 zblokovaných střel. Do NHL jej přivedl Detroit, který si jej vybral v 1. kole draftu 2007.
Minulý ročník odehrál za Dallas Stars, kde ale dostal prostor jen ve 32 duelech. Zapsal v nich šest bodů, 41 hitů a skončil na -9. Do vyřazovacích bojů se už nevešel. Ještě v sezoně 2023/24 přitom v dresu New Jersey předvedl mnohem výraznější čísla – 15 bodů, 117 hitů a přes stovku zblokovaných střel. V Dallasu ale spíše paběrkoval a jeho ice-time spadl na kariérní minimum.
Smith si během kariéry dokonce zahrál i jako útočník na čtvrté lajně, což z něj dělá univerzála, který může v kempu Blue Jackets přitáhnout pozornost. A tu bude potřebovat. Columbus má už nyní pod smlouvou patnáct obránců a konkurence je obrovská. Je tak dost možné, že se bude muset spokojit s rolí náhradníka, nebo dokonce riskovat, že místo v kádru vůbec nezíská. Přes hráče jako Gudbranson nebo Severson se totiž do sestavy neprotlačí a spíš bude soupeřit s mladšími, ofenzivnějšími beky typu Jake Christiansena.
Sám Smith přitom kdysi působil jako spolehlivý top-four bek. V Detroitu dokázal v první plné sezoně nasbírat 19 bodů a jeho defenzivní čísla byla nadprůměrná. Jenže přestup do Rangers mu zlomil vaz, herní statistiky šly dolů, skončil dokonce na waivers a krátce si zahrál i v AHL. Od té doby už jen střídal dresy a působil spíš jako výplň.
