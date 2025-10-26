8 triumfů, ďábelsky dobrý kontr Devils! A to se ještě hledá Palát

28. října 16:00Tomáš Zatloukal
A nejlepší formu v celé NHL má... New Jersey! Kdo by byl řekl po úvodním mači sezony, v němž schytali Jak Hughes a spol. šestku od Hurikánů z Caroliny. Pak to ale přišlo, mančaft pod taktovkou Sheldona Keefeho začal mlet soupeře rychlým dynamickým nátlakovým hokejem. Pohání ho gejzír prvotřídních talentů. V čele s Jackem Hughesem.
Byl to právě on, jediný z amerického bratrského tria, co hraje v útoku, kdo zajistil pro Ďábly osmou výhru za sebou.
Nad těžkou váhou, Lavinami z Colorada, gólem ve druhé minutě prodloužení.
Fanoušky v Prudential Center zalila erupce nadšení, popáté v sezoně. Doma parta kolem Nica Hischiera ještě nepadla!
A byť je švýcarský vliv silný, daří se jak Hischierovi, tak Timo Meierovi, ústřední postavou je osmigólový machr s osmašedesátkou na zádech, kterému sekunduje švédský šikula Jesper Bratt.
Naposledy jim dělal v první brázdě společnost Ondřej Palát, ale ani to nevedlo k probuzení českého mazáka. 9 zápasů, 1 bod...
Ne že by byl vyhlášený univerzál na ledě vyloženě kvůli produktivitě, ale je to neoddiskutovatelně skromný příspěvek a nepotěcha pro repre.
To Slováci se mohou veselit, vždyť Šimon Nemec po ošlehání farmou a dalším hokejovém a osobnostním růstu zraje ve špičkového ofenzivního beka.
Just filthy stuff from Jack Hughes for the OT winner ????
Vždy hrál s pukem suverénně, počíná si ovšem lépe a lépe i bez něj a říká si o koučovu důvěru a prostor. Ani Luke Hughes nemá tolik bodů co on (7).
To Nemec připravil pro Hughese vítěznou ránu. „Byla to od něj skvělá akce. Dostal se zpátky k puku a našel mě. U mě to bylo jen o tom být v pravou chvíli na pravém místě.“
A tak Devils vyhráli poosmé za sebou. Vyrovnali tak rekordní odpověď na porážku v zahajovacím zápase ročníku 1982/1983 v podání New York Islanders.
Osm vítězství v řadě zapsali podesáté v klubových dějinách. A poprvé od listopadu 2022, kdy slavili hned třináctkrát!
Proč se jim daří? Perspektivní kádr dorůstá v nového hybatele ligovým děním. „,Mají spoustu dovedností, skvěle bruslí, umí směrem dopředu létat...,“ míní Brock Nelson z tábora poražených.
Pravda.
K tomu si připočtěte přetlak kvalitních beků, spolehlivé gólmany i Keefeho taktický um a vyrovnaný rekord divizních rivalů nezní jako nějaká náhoda.
