800 bodů pro vousáče se zvěřincem, Nečasova trefa i kapitánova série! Carolina válí

Hrát teď proti Hurikánům? Velká nepříjemnost! To samé platí i o sázení, protože skvadra pod taktovkou kouče Roda Brind'Amoura trhá soupeřovy obrany i tikety. Bodovala už třináctkrát za sebou, což je vyrovnaný klubový rekord. Hokejistů s okem ničivého vichru na prsou je plný led, nikdy se nevzdávají a mají v repertoáru technické finesy i potřebný důraz. Naposledy to poznali Tučňáci z Pittsburghu. Ač se ujali vedení, nakonec padli 3:4 v prodloužení.

"Tohle je zkrátka skvělá parta. Kluci tvrdě makají, nenechají se rozhodit nepčříznivým vývojem a dál dřou."

Takhle smekl před svými chlapci Brind'Amour, pod nímž hraje Carolina dlouhodobě parádní hokej. Umělecký dojem momentálně rázně podtrhují i výsledky, bodovat 13krát za sebou nemůže být dílem náhody.

Naopak, kdo tenhle mančaft sleduje, obdivuje dlouhodobou koncepční práci. Vnímá růst jednotlivců, z mladých pušek v klíčové muže. Stačí se podívat na Andreje Svečnikova. Nebo, a ten pohled našince těší mimořádně, na Martina Nečase!

To on vyrovnal na 1:1, zapsal už svou čtrnáctou trefu v sezoně a svůj osobák už má na dostřel. Šestnáct zásahů z ročníku 2019/20 by měl hravě překonat, stejně jako o rok mladší bodové maximum (41). Našlápnuto má báječně.

Právě v přetavení Nečase v elitního plejera vidí zámořští pozorovatelé jeden z důvodů, proč jsou Hurikáni v posledních měsících takovým válcem.

Sluší se ovšem vyzdvihnout i přínos Brenta Burnse, který v sedmatřiceti mistrně podporuje ofenzívu. Je to skvěle trefená posila, o které Nečas prohlásil, že na ní vidí jen samá pozitiva. Oceňoval třeba to, jak kanadský veterán zapadl do kabiny. Je přátelský, klidně zaplatí večeři.

Výstřední vousáč, co si libuje v chovu exotických zvířat, asistoval u vítězného zásahu Jacoba Slavina, a zapsal 800. bod v NHL. "Když jsem se té metě blížil, dost lidí mi to v esemeskách připomínalo. Dát gól by bylo stylovější, ale jsem rád za jakýkoliv přínos pro tým."

Carolině svou hrou pomáhá k bodům i kapitán Jordan Staal, který ke svému poctivému hokeji přidal v posledních třech duelech i góly. Trefil se pokaždé a zase jednou ukázal, že mezi mantinely nechodí jen kvůli skvělé bilanci na buly a defenzivní dřině.

Těch inspirativních příběhů byste našli vícero.

Stačí se podívat na listinu dnešních střelců. Vůbec poprvé na ní ve své kariéře v NHL figuruje Jalen Chetfield. To on se postaral o obrat na 2:1, když skóroval jen 17 sekund po Nečasovi. Mimochodem, šlo o nejrychlejší dva po sobě vstřelené góly v podání Canes v této sezoně.

A další důkaz nezdolnosti Caroliny v éře Brind'Amoura. Jako by na kluzišti byl on sám...

Share on Google+