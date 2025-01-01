910 dní mimo hru. Toews je zpátky, Duchene ho chtěl do Dallasu

11. října 17:15Tomáš Zatloukal
13. duben 2023. To datum dlouho platilo za den, kdy se uzavřela jedna velká kariéra. Jonathan Toews odbruslil za své osudové chicagské Blackhawks přes 16 minut, vyhrál 73 procent vhazování a jednou skóroval. Důstojné loučení? Kdepak, teď je Captain Serious zpátky, po 910 dnech.
“Něco si natáhl.”
Dojemný comeback byl v ohrožení. Toews nedohrál poslední přípravné utkání a Scott Arniel, kouč Jets, které si legendární Kanaďan pro svůj druhý život v NHL, poskytl jen skutečně kusé údaje.
Fanoušci znervózněli.
Jak dlouho asi bude trojnásobný šampion NHL chybět, dumali. Kolikrát? Ani jednou!
Toews se stihl dát do kupy. Šlo tak trochu o planý poplach. Jeho svaly, klouby a šlachy si jen potřebují zvyknout na herní tempo, což po tak obří pauze a v jeho věku (37 let) logicky nejde automaticky a bez sebemenších obtíží.
Po několikadenním odpočinku a regeneraci si mohl vychutnat chvíli, o které snil. V zahajovacím zápase sezony vjel na led. Doma, ve rodném Winnipegu. Před zraky svého táty Bryana.
Emoce na sobě nechal znát jen minimálně, pro něj zcela typicky. “Držel jsem to v sobě,” povídal o momentu, co chytil za srdce. Když s hokejkou namířenou ke stropu zdravil diváky, hala bouřila.
“Znamenalo to pro něj ohromně moc. Stejně jako pro celou rodinu,” říkal o Jonathanově emotivním debutu za Tryskáče Bryan.
I kvůli cestě, kterou si Toews, kdysi jeden z nejlepších centtů planety, prošel.
Zahrnovala i očistnou misi do Nepálu, kde žil za striktního režimu a podstupoval pančakarmu, léčebnou kůru podle ajurvédy, zahrnující i klystýry a vyvolávané zvracení.
Po letech, kdy se snažil vyspravit vlastní tělo i psýchu, a to i vskutku drastickými metodami, se cítí konečně fit.
A při debutu zaujal: “Měl tam parádní záblesky. Jen kdyby proměnil tu velkou šanci,” hodnotil hvězdný kumpán Kyle Connor, jehož hattrick nestačil na výhru. Slavil Dallas.
I díky skvostné asistenci Matta Duchenea. Toewsův krajan a jeden z tahounů Stars kvitoval návrat manitobského idola: “Býval bych ho rad viděl u nás v Texasu, ale je super, že je zase v NHL. Jen jsme se nemuseli stát divizními rivaly.”
