A k nám bys nechtěl? O Larkina stojí těžká váha Západu, Yzerman už se obrátil na agenta

11. června 16:00Tomáš Zatloukal
Tři kluby. Favorité na zisk Stanley Cupu, ve dvou případech i s jistou nadsázkou "daňové ráje." To jsou destinace, kam by Dylan Larkin rád zamířil. Jeho seznam je dosti restriktivní, čítá pouze Minnesotu, Floridu a Vegas, detroitský GM Steve Yzerman tak má poměrně svázané ruce. Co s tím? "Stevie Y" zkouší diplomacii, přes agenta Pata Brissona požádal Larkina o rozšíření přijatelných adres. Jistě i kvůli jednomu konkrétnímu zájemci.
Larkin by mohl být neoblomný.
Vždyť jeho vztah s Yzermanem má nejspíš k ideálu daleko. Po přestupové uzávěrce stále ještě současný kapitán Red Wings kritizoval toho někdejšího za pasivitu. Štvalo ho, že funkcionář, jehož obraz génia se v posledních letech povážlivě drolí, nepřivedl posily.
Že ukázal, že boj o léta vyhlížený postup do play-off je jen na stávajících hráčích. Že jsou v tom sami. Šlo o bolavé zjištění, protože konkurence na Východě byla neúprosná.
Devětadvacetiny Američan tuto zkušenost nechal stranou a neposlal Yzermana k šípku. Byť mohl trvat na tom, co mu kontrakt garantuje, projevil prostřednictví Brisssona vstřícnost. "Do určité míry je tomu nakloněný," informuje The Athletic.
Yzermanovi by pomohlo, kdyby Larkin kývl na Dallas, který měl projevit zájem. Ani u Stars se neplatí státní daň z příjmu, také jde o vysoce ambiciózní klub a i tam by se potkal s pár krajany, což je údajně další z kritérií jeho výběru.
Nešlo by od něj jen o velkorysost, tak černobílá ta situace není. Sám ví, že pokud se chce stěhovat, potřebuje napomoct tomu, aby se věci daly do pohybu. Ne každý z klubů, které si napsal na seznam, ho totiž bude moci (jednoduše) získat.
Někde chybí adekvátní protihodnota, jinde jsou jiné limity.
A Yzerman navíc rozhodně nebude Larkina měnit hned, stůj co stůj, jen kvůli tomu, že si produktivní centr o trejd sám řekl. Bude chtít co nejlepší nabídku. Bude ji šponovat. A kývne jedině, když bude o výhodnosti výměny přesvědčený.
Stačí si vybavit, jak dlouho se kdysi táhla sága kolem Jonathana Drouina.
Hvězdy jsou každopádně zajímavou variantou - na první pohled má přetlak ve středu útoku, navíc nedisponuje dostatečným prostorem pod platovým stropem, nicméně Jim Nill se nestal opakovaně generálním manažerem roku pro nic za nic.
Vícero plejerů může hrát i na křídle, ať už jde o Wyatta Johnstona či Tylera Seguina, Nill pak oplývá schopností upéct obří, zdánlivě nepravděpodobné a neproveditelné transfery. Třeba loni přivedl Mikka Rantanena...
Bude Larkin jeho další velkou rybou?
A bude se slavná jednasedmdesátka stěhovat před třicítkou? Oslaví ji 30. července.