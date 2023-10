Ta série je úctyhodná, byť právě skončila. Celých 588 zápasů za sebou hlásili ve Washingtonu "sold out". Vyprodáno. Mač číslo 589 ovšem už nepřibyl. Na pondělní souboj s calgarskými Flames dorazilo 16 tisíc diváků, zhruba 90 procent kapacity Capitol One Areny. Proč byl o zápas, viděno optikou posledních 14 let, tak nebývale malý zájem? Sečetly se tři faktory, které vedly k nemilosrdnému výsledku. Přetrhnutí šňůry, co se táhla už od roku 2009.

Washington bez play-off?

To za posledních patnáct let nebývalo zvykem. Caps chyběli ve vyřazovacích bojích jen v ročníku 2013/14, kdy ovšem byli ve hře o postup až do samotného finiše základní části. To letos zůstali před branami se značným odstupem.

Vždyť 80 bodů je pro Ovečkinovu partu nejslabší počin od roku 2007.

Zároveň ale nebyla zahájena tolik potřebná přestavba, rozhodně ne v takovém formátu, v jakém by si to situace vyžadovala. Z prostého důvodu, Ted Leonsis, vlastník Capitals, dal Alexi Ovečkinovi své slovo, že během jeho honby za rekordem udrží mančaft konkurenceschopný.

Stalo se, byť zabředl do ligového podprůměru. A to rozhodně fanoušky netěší.

Vstupenky nepomohl prodat ani rozpačitý rozjezd nové sezony. Dvě porážky za sebou? Rupnutí O:4 s rivalem z Pittsburghu (Penguins dominovali i herně)? Navíc Gretzkyho vyzyvatel Ovečkin stále bez gólu (i bez bodu)? Dokonalá reklama vypadá jinak.

A onen třetí faktor? Soupeř. "Koho zajímá Calgary?", "Že nemáme vyprodáno? To jde za Plameny." Takových komentářů najdete napříč sociálními sítěmi spoustu.

Svědčí o neatraktivitě nevýrazného kanadského klubu, který hraje bez amerických superhvězd. Nazem Kadri, Jonathan Huberdeau a jejich parťáci zkrátka diváky v hlavním městě USA nezajímají tolik jako Matthew Tkachuk či Johnny Gaudreau.

Když k tomu připočtěte onen mizerný vstup do základní části (jak od Washingtonu jako týmu, tak od Ovečkina) a jarní marný boj o play-off, volná místa na tribunách vás nešokují.

Na plné ochozy si vedení Caps zvyklo. Možná ale zapomnělo, že to rozhodně neplatilo vždycky a byly doby, kdy chodívalo průměrně jen necelých 14 tisíc hlav.

A není to zase tak dávno, vždyť i Ovečkin ty časy pamatuje.

