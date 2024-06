Absolutní tlak? Hlavně to brát pozitivně, velí trenér Panthers

Paul Maurice, trenér Floridy, neměl náladu ohlížet se zpět. Není se co divit, stíhací jízda soupeře je šílená, a tak se raději dívá jen dopředu na pondělí, kdy Panthers budou hostit Edmonton v sedmém zápase finále Stanley Cupu. V naprostém vrcholu sezony.

Jak se tato série dostala až do tohoto bodu je velké téma, ale Maurice nezajímá nic jiného než onen jeden zápas, který rozhodne o vítězi poháru.

„Minulostí se vůbec nezabývám," řekl Maurice jen několik hodin poté, co jeho tým prohrál v pátečním šestém utkání s Oilers 1:5. „Náš plán je jasný. Začal už včera večer po zápase. Dnes ráno jsme se sešli, dali si video, zítra uděláme totéž a připravíme se na zápas. Vím, že je to 3:3. Obavy z předchozích tří zápasů určitě neovlivnily Edmonton a neovlivní teď ani nás."

Florida třemi výhrami v řadě zcela ovládla sérii, ujala se vedení 3:0 a pohárové oslavy se zdály být velmi blízko. Od té doby však Oilers přehráli Panthers se skóre 18:5, když vyhráli tři po sobě jdoucí zápasy, a stali se tak třetím týmem v historii NHL, který si vynutil sedmý zápas poté, co ve finále prohrával 0:3 na zápasy.

Florida a Edmonton se nyní utkají v posledním možném zápase sezony. Bude to sledovat každý, přesně tohle NHL potřebovala a fanoušci jsou nyní svědky historie.

„Soustředit se, to je klíč k úspěchu," řekl Maurice o příležitosti, kterou sedmý zápas představuje. „I po tom všem do toho musíme jít hlavně pozitivně a těšit se na to. Zápas číslo 7, finále Stanley Cupu, to je ztělesnění něčeho, co si někdy představoval každý z nás. Nikdo nikdy nesnil o vítězném čtvrtém zápase v prodloužení. Vždycky je to sedmý zápas."

Florida má v sedmém utkání bilanci 2-1, dva zápasy skončily v prodloužení. V roce 1996 porazila ve finále Východní konference Pittsburgh 3:1, v roce 2012 prohrála ve čtvrtfinále s New Jersey 2:3 v prodloužení a v loni porazila v prvním kole Boston 4:3 v prodloužení.

„Emoce se mění. Nálada se mění," řekl Maurice o sedmém zápase. „Oba týmy mohou přijít na led s určitou dávkou uvolnění. Už se totiž není čeho obávat. Všechno je to o energii. Takže kontext se mění. Oba týmy se budou snažit dostat ke své identitě a ke svému ideálu, jak nejlépe a nejrychleji to půjde."

