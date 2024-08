Adam Jonák v USHL: O práci asistenta GM, Benákovi i rozdílech v zámoří

Jako první Čech se stal asistentem generálního manažera v nejvyšší americké juniorské soutěži USHL – třicetiletý Adam Jonák, skaut a trenér, který byl vybrán mezi TOP 5 dovednostních trenérů asociace Skill Coaches. V týmu Youngstown Phantoms se potká i s Adamem Benákem, kterého zná už delší dobu. „Bude jedním z tahounů týmu,” očekává nový asistent GM a vedoucí klubového skautingu pro Evropu. Co může Benák v zámoří dokázat? A co mají Američané u mládeže jinak?

Nově jste se stal asistentem generálního manažera v Youngstown Phantoms, co vaše práce obnáší?

Jsem v každodenním kontaktu s generálním manažerem, řešíme celou organizaci včetně rozpočtu a celkového chodu organizace na další sezonu. Dále jsem u jednání, kde se rozhoduje, co hráči dostanou za vybavení, jak budou vypadat tréninkové kempy, individuální program pro hráče. Zároveň také budu u rozhodování, kteří hráči například tým posílí. Ohledně skautingu budu mít na starosti Evropu, kde si sestavím vlastní tým lidí, kteří mi s tím budou pomáhat.

Jak jste se této práci dostal?

Nabídka přišla čirou náhodou. V minulosti jsem dělal skauta pro Des Moines Buccaneers, kteří také hrají v USHL, následně jsem pracoval jako skaut i pro Flint Firebirds v OHL. Tento rok jsem v Praze na požádání Rona Forgaty, hlavního trenéra z Princeton University, uspořádal sraz pro hráče z Evropy ­– kluci se mohli například seznámit s tím, jak velký je kladen důraz ve Státech na kombinaci vzdělávání a sportu a celkovou výchovu mladého sportovce. Akce se účastnili i další trenéři z NCAA a zároveň i hlavní trenér Youngstownu Ryan Ward, se kterým jsem se zde seznámil. Zaujala ho moje práce, viděl, jak s hráči a jejich rodinami komunikuji, jaký mám vztah k hokeji. A to se jemu i organizaci hrozně líbilo. Díky tomu jsem pak dostal nabídku.

„Pro mě to je první krůček k mému životnímu snu.“

Čekal jste, že by taková nabídka mohla přijít?

Nene, vůbec jsem to nečekal.

Váhal jste, jestli nabídku přijmout?

Vůbec, hned jsem jí vzal. Pro mě to je první krůček k mému životnímu snu. Mým snem je být generálním manažerem v NHL…

The Youngstown Phantoms are thrilled to announce we have hired Adam Jonák as our Assistant General Manager and Director of Scouting for its European division for the upcoming 2024-2025 season!



Welcome to Youngstown, Adam!



Read more about the Phantoms Newest hire at the link in… pic.twitter.com/b7GAWfsjkc — Youngstown Phantoms (@YtownPhantoms) August 8, 2024

Delší dobu jste žil a hrál v USA, dalo vám to něco do života?

V USA jsem žil dvanáct let, ještě před tím rok v Německu. Mimo to, že se dnes domluvím plynule anglicky a německy (jak říká můj děda: „Kolika jazyky mluvíš, tolikrát si člověkem.“), mi to přineslo i spoustu věcí do života – a hlavně možnost srovnání mezi stylem života v Americe a v Evropě.

Co byste vypíchl?

V prvé řadě úspěch se v Americe cení, a pokud ho máte, lidé kolem vás se snaží, abyste šli nahoru a podporují vás, učí se od vás. A mají radost z toho, že jdete nahoru. Druhá věc, která se mne hodně dotkla, je celková komunikace s hráči, dodržování jednoduchých, ale základních pravidel – a slova, pokud ho někomu dáte. Toto se snažím přenést i sem, nejenom do svojí práce, ale i do civilního života. Jednoduchá poučka zní: „Chovat se k lidem tak, jak bych chtěl, aby se chovali ke mně.“ A taky v neposlední řadě zdravé sebevědomí, které má celá společnost i hráči v sobě. Oni jsou hrdí na to, že jsou Američané.

„USHL je sportovně na stejné úrovni jako nejvyšší kanadské juniorské soutěže.“

S USHL už máte zkušenosti, rok jste dělal skauta týmu Des Moines. Jaká je kvalita soutěže?

USHL je sportovně na stejné úrovni jako nejvyšší kanadské juniorské soutěže, ale je to na rozdíl od nich zcela amatérská soutěž. Připravuje hráče na možnost pokračovat v hokeji na americkou univerzitu, aby mohli hrát a studovat do 24 let. Tento systém vás nejenom připraví do civilního života tím, že získáte titul na vysoké škole, ale také vám prodlouží sportovní život. Jaký hráč je hned v osmnácti připravený hrát profesionálně?

Vidíte nějaký rozdíl mezi USHL a českou extraligou juniorů?

Jako hlavní rozdíl mezi americkou a českou juniorkou vidím ten, že v té americké je více talentů, mají možnost mít v týmu až čtyři starší (over age) hráče a šest cizinců (z toho čtyři Evropany). Tím samozřejmě celá soutěž získává na kvalitě. Hraje se hodně zápasů a celkově je na tom postaven celý development. Pokud ale nejste součástí prvních dvou formací, pak váš hráčský vývoj začne pokulhávat. Kvalita česká juniorské soutěže je samozřejmě ovlivněna tím, kolik nám odchází hráčů do zahraničí. Na druhou stranu ale nabízí hráčům kvalitní tréninkový proces a celoroční hráčský rozvoj, to určitě v USHL nedostanete. V Česku máte návaznost na mužský A-tým, a dnes jsou již organizace, které začínají dávat mladým klukům prostor. Každá soutěž má určitě svoje plusy a mínusy – a co je dobré pro jednoho nemusí pro jiného.

Se svým otcem máte společnost Sport Connect, kde pomáháte mladým hokejistům s rozvojem. Jak vás napadlo takovou společnost založit?

Společnost vlastně založil můj otec, kdy jsme úplně na začátku vozili zahraniční trenéry v létě do Evropy, aby pracovali mimo sezónu na našich akcích s hráči. A ukázali jim, na co je kladen důraz při tréninku jinde ve světě. Chtěli jsme vybudovat propojení mezi různými hokejovými školami a odborníky a dát hráčům a trenérům možnost naučit se to nejlepší.

S čím hráčům pomáháte?

Snažíme se hráčům dávat možnost individuální přípravy, tohle je v zahraničí hodně rozšířené, když se hráči právě hodně připravují i mimo klub. Hráčům nabízíme jak individuální tréninky na ledě, tak i na suchu. Následně pořádáme víkendové nebo týdenní skills kempy.

„Hráčům nabízíme jak individuální tréninky na ledě, tak i na suchu.“

Vidíte nějaký rozdíl mezi individuální přípravou v Česku a v Americe?

U nás v Čechách máme rozhodně lepší rozvoj hráčů v klubech, kdy kluby investují nemalé finanční prostředky a starají se o hráče celkově, dostávají nutriční poradce, skills trenéry, kondiční trenéry a celý proces je úplně jinak nastavený než v Americe, kde je to hlavně o týmovém tréninku a veškerý další development si musí – buď hráči, nebo rodiče – zajistit sami a tvrdě za něj zaplatit.

Založili jste i tým Czech Knights, mohl byste něco říct i o něm?

Tým vznikl jako návaznost na naše programy, aby se hráči převážně po klubové sezóně měli možnost zúčasnit kvalitních zahraničních turnajů, získali jak sportovní, tak kulturní zážitky a zároveň se mohli porovnat s konkurencí. V našem programu se snažíme, aby se kluci už od raného věku naučili týmové práci, fair play, sportovním hodnotám, tvrdé práci na ledě i mimo něj, odhodlání. Věříme, že právě naše programy a tento tým jim pomůže na cestě za jejich snem.

Do vašeho týmu přichází Adam Benák. Byl ze strany klubu velký zájem, aby Adam přišel?

Zájem byl obrovský, Adama do týmu moc chtěli. Adam je jedním z největších talentů ročníku 2007. Naštěstí se to povedlo a celý tým je z toho nadšený. Považujeme to za dobrý krok, že se povedlo takového hráče dostat k nám do týmu. Lidé z organizace oceňuji skvělou práci, kterou s ním v Plzni udělali, a kam ho až posunuli. Určitě chtějí na jejich práci navázat a rozvíjet Adama dál směrem k draftu a NHL.

Jaká očekávání má organizace od Adama?

Určitě očekáváme, že bude z jedním tahounů týmu. Měl by dostat velkou a stabilní roli, prostě s lídrem, který tým povede. Zároveň mu chceme pomoct najít tu správnou cestu směrem k draftu a NHL.

„Adam by měl dostat velkou a stabilní roli, prostě s lídrem, který tým povede.“

Mnozí lidé vidí Adamův odchod do USHL jako dobrý krok, vidíte to tak i vy?

Já si myslím, že ano, protože se jedná o draftovou sezonu a bude se zde srovnávat s hráči, kteří jsou stejně staří. A bude více na očích. Také mu to pomůže se rozvíjet v hráče pro americký styl hokeje. Adam je neskutečný talent a tím, že dostane velkou roli, a bude se měřit s hráči, kteří jdou na draft s ním, tak si myslím, že mu to pomůže ukázat, jak dominantní ve skutečnosti je.

Jakou pozici na draftu byste Adamovi předpověděl?

Myslím, že by mohl být draftovaný v prvním kole. Nevím jak vysoko, ale na první kolo má určitě. Klidně i na předních příčkách. Bude záležet, jak se mu povede sezona, protože talent je to obrovský. Já Adama znám od jeho jedenácti, dvanácti let a Adam to má v hlavě neskutečně srovnané, jde si za svým cílem. Zároveň si uvědomuje, co před ním stojí. Také má chtíč se stále zlepšovat a být stále lepší, což je super vlastnost.

Adam Benák odchází z Plzně a bude hrát v příští sezóně za Youngstown Phantoms v USHL ! #2025NHLDraft https://t.co/6fCoc1OrBZ — Honza Zoufal (@HZoufal) July 3, 2024

Sledoval jste poslední Hlinka Gretzky Cup? Co říkáte na projev české reprezentace?

Výkon reprezentace byl naprosto suprový. Byla zde spousta kluků, kteří hráli týmově a předváděli ofenzivní hokej, nebáli se ničeho, byli dominantní, chtěli vyhrát a ukázali krásnou hru, která by se tady v Česku dala hrát.

Jak vidíte český juniorský hokej momentálně?

Myslím si, že furt patříme ke špičce. Za poslední roky je krásně vidět, jak jde český hokej nahoru. A to vidíte i na výsledcích našich mládežnických reprezentaci. V rámci našeho projektu Czech Knights nám projde pod rukama spousta kluků, kteří se v budoucnu dostanou do reprezentace. Mladí kluci, které jsem v posledních pár letech viděl, jsou stále lepší. Je to samozřejmě práce náš všech, kteří máme tu skvělou možnost být součástí hokejové komunity a předávat svoje zkušenosti mladým hráčům – jak v klubech, tak mimo ně. Určitě nám tu roste spousta dalších zajímavých talentů, český hokej jde opravdu nahoru. Myslím si, že se v budoucích letech máme na co těšit, a že budoucnost českého hokeje jde správným směrem.

