Adios, Rangers? V Rusku se prý mluví o Panarinově návratu domů

21. listopadu 10:00David Zlomek
Napětí kolem budoucnosti Artěmije Panarina dál roste a nyní ho přiživil i Alexej Kovalev, který v rozhovoru pro portál RG naznačil, že hvězda New York Rangers zvažuje nejen odchod z klubu, ale i z NHL. Kovalev popsal, že Panarin odmítl první návrh prodloužení smlouvy, jenž podle informací kopíroval kratší a finančně střídmější model než ten, jaký nedávno přijal Anže Kopitar. „Slyšel jsem, že takový návrh přišel a jeho agent ho odmítl prakticky okamžitě,“ uvedl Kovalev
Dodal, že ve městě se o Panarinově budoucnosti mluví čím dál hlasitěji. „Lidé tady říkají, že přemýšlí i o tom, jestli se nevrátí do Ruska. Neříkám, že je to jisté, ale takové řeči slyším,“ řekl bývalý útočník Rangers, který s Panarinem bydlí ve stejné oblasti.
Kovalev přitom vysvětlil, proč Panarinovo rozhodování chápe. Sám si podle něj prošel něčím podobným, když se cítil nedoceněný. „Chtěl jsem mít pocit respektu a tehdy jsem to řešil podle sebe. Ale člověk by neměl tlačit jen na peníze. Důležitější je místo, lidé kolem vás a to, jak se tam cítíte,“ řekl. Zároveň připomněl, že Panarin je na prahu posledního velkého kontraktu kariéry a přirozeně přemýšlí o tom, co bude nejlepší pro jeho rodinu i budoucnost. A Rangers mu podle všeho zatím nedali takovou nabídku, která by tyto představy naplnila.
Kovalev ovšem odmítl, že by Panarinův pomalejší start byl hlavní příčinou celé situace. Naopak kritiku obrátil na klub, který podle něj dlouhodobě zanedbává obranu. „Říkám to už dlouho: bez jedné nebo dvou opravdu kvalitních posil do obrany se daleko nedostanou,“ prohlásil. „Mají skvělé útočníky, výborného gólmana, ale když máte takovou díru vzadu, vždycky vás to doběhne.“
Ve výsledku tak zůstává napětí na obou stranách. Klub potřebuje vědět, jestli s Panarinem může dlouhodobě počítat. Panarin zase nechce být dotlačen do dohody, o které není přesvědčen. „Chce mít kontrolu nad tím, co bude dál, a nedivím se mu,“ řekl Kovalev. „Ale pokud je pravda, že opravdu uvažuje o návratu do Ruska, pak je to pro Rangers mnohem vážnější situace, než si možná připouštějí.“
