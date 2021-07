Agent Ovečkin! Vyjednal si další velkou smlouvu

Již před několika dny jsme avizovali, že jak Washington Capitals, tak jejich kapitán Alex Ovečkin, by se rádi domluvili na nové smlouvě co nejdřív. Nakonec si plácli dnes. Rus, který jedná bez agenta, zůstane v hlavním městě Spojených států ještě pět let.

Pětatřicetiletý hokejový fantom podepsal na dalších pět sezon s průměrnou roční gáží 9,5 milionu dolarů. Smlouva potrvá až do konce sezony 2025/26.

„Alex je sportovec světového formátu, který bude navždy obdivován nejen za to, že nás dovedl k vytouženému Stanley Cupu, ale také za to, kolik mladých fanoušků a hráčů inspiroval,“ stojí v prohlášení majitele organizace Teda Leonsise.

„Alexův vliv na hokej ve městě daleko přesahuje zdi naší arény. Jeho výkony na ledě přivedly k tomuto sportu tolik dětí. O Alexově působení mimo led ani nemusíme diskutovat. Těšíme se na jeho další působení v našem dresu,“ dodal Leonsis.

Ovečkinovy úspěchy jsou opravdu nezměrné. Nikdo v historii organizace neodehrál více zápasů, nevstřelil více branek a nezískal více bodů než ruský útočník. Kromě toho jako kapitán dovedl svůj tým v roce 2018 na samotný vrchol.

„Alex je tváří našeho týmu a je mu plně zavázán,“ uvedl generální manažer Capitals Brian MacLellan. „Zosobňuje to, o čem celá naše organizace je. Jsme nadšení, že bude součástí našeho klubu dalších pět let.“

Cíle jsou nyní dva. Zisk dalšího Stanley Cupu. A dotáhnout Ovečkina k historickému prvenství v tabulce střelců.

V ní je zatím se 730 góly na šestém místě. Na dostřel je Marcel Dionne, jenž má o jediný gól více. V příští sezoně by měl předběhnout také Bretta Hulla, který dokázal vstřelit 741 branek. Na prvním místě se vyhřívá (zatím neochvějně) Wayne Gretzky s 894 góly.

