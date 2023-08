Alfredsson: Hossova cesta a slovenská nátura? Nepříjemný Chára!

(TRENČÍN, od našeho zpravodaje) Poznávácí znamení? Vlající zlaté vlasy, podobné logu Senators, v jejichž dresu veselý Švéd sbíral bod za bodem. Daniela Alfredssona už teď zdobí jen lidské kvality. Nejen o nich promluvil po trenčínské exhibici Mariána Hossy, kam se sjely velké legendy NHL.

„Ahoj, jak se máš, dobře?“ spustil padesátiletý Alfredsson, když předstoupil před hlouček novinářů. Druhý nejproduktivnější Švéd historie NHL, vítěz olympiády, Hossův blízký kamarád.

Když dostal pozvánku do Trenčína k rozlukovému utkání, vůbec neváhal.

„Marián byl vždycky sám sebou. A nezměnil se ani poté, co vyrostl v jednoho z nejlepších hokejistů světa,“ začal vyprávět.

Chystal jste se na exhibici nějak speciálně?

Šel jsem si jednou zabruslit. (směje se) Pomohlo mi, že jsem mohl zase naskočit v jedné lajně s Mariánem. Když máte kolem sebe skvělé hráče, je to jednodušší. Jsem taky šťastný, že jsem mohl poznat, jak moc tady lidé Mariána obdivují, jak si ho váží. Jsem na něj pyšný.

Zápas jste dost prožíval, bavil jste se hokejem dobře?

Užili jsme si spoustu srandy. Moc si vážím Mariánova pozvání. Pozoroval jsem ho na prahu kariéry v Ottawě, sledoval jsem ho pak celou kariéru. Už na jejím začátku jsem ale věděl, že z něj bude skvělý hráč. A hlavně perfektní člověk.

Které vzpomínky z prvních let v Ottawě se vám vybaví?

Od začátku přinášel spoustu energie. Nejdříve se možná trochu styděl, ale rychle se učil, takže si na NHL rychle zvyknul. A dovednosti, které měl? Jeho střela, rychlost… A hlavně pracovní morálka, kterou neustále ukazoval. Makal vždycky naplno, snažil se dosáhnout maximálního potenciálu. Určitě jsem si jistý, že má být na co hrdý. A taky po kariéře je pořád stejný. I do svých nových aktivit dává všechno.

Pamatujete si moment, kdy byl Marián vyměněný za Dannyho Heatleyho?

Byl jsem zrovna na golfu a nebyl jsem z toho šťastný. Hossa byl jedním z těch borců v kabině, kteří jsou výjimeční. Tak to bylo těžké přijmout. A to není nic proti Dannymu, také on byl pro nás skvělým hokejistou. Bylo mi jen líto, že Marián odcházel. Oblíbil jsem si jeho hru i přístup k hokeji.

A máte nějakou speciální vzpomínku?

Prostě jen to, jak na nás každý den působil. Energie, pracovitost, nadšení. Všechny posouval dál – včetně mě. Hodně jsme si pomáhali, chtěl každého zlepšovat. A hlavně s ním byla sranda. ¨

Hrál jste ale i s dalšími Slováky. Chára, Bondra, Meszároš, Demitra…

No, jednoznačně nejmíň příjemný protihráč byl Zdeno. (směje se) Ale když jsem s nimi byl v jednom týmu, všichni tihle kluci byli neskutečně pracovití, odhodlaní. Taky dost talentovaní, šikovní s pukem, skvělí bruslaři. Chára je trochu výjimečný, měl svoji vlastní cestu, trochu jiné přednosti. Díky nim se taky stal nejlepším obráncem soutěže. Ale když se ohlédnu, už trochu více rozumím tomu, proč Trenčín dokázal vychovat tolik skvělých hráčů.

Líbí se vám na západě Slovenska, kousek od českých hranic?

Hrál jsem za Švédsko na Mistrovství světa 2011 v Bratislavě. V Trenčíně jsem ale poprvé. Před zápasem jsme si prošli město, je to tu moc příjemné. Lidé jsou přátelští, užívají si léto. Moc rád se sem někdy vrátím.

Právě na švédskou reprezentaci jsem se chtěl ještě zeptat, v posledních letech medaile z turnajů nevozí. Jaký je váš pohled?

Nemůžu úplně říct, že bych měl silný názor. Trochu jsem sledoval dvacítky, junioři se tam klidně mohli dostat do finále. Dospělou reprezentaci tolik nesleduju, abych mohl říct, proč končili ve čtvrtfinále.

Co tedy děláte po kariéře?

Mám pár zábavných projektů v Ottawě, kde s rodinou žijeme. Rozjížídíme tam padel tenis. Je to nový sport s velkým potenciálem. Uvidíme, jestli se třeba v budoucnu nezapojím do hokeje víc. Teď mi stačí vychovávat své děti a jsem šťastný.

'Good bye Hoss the Boss' v zaplněné trenčínské areně po boku Toewse a spol. V bráně zatím Petr Mrázek. pic.twitter.com/25jnlsZEyM — Robert Rampa (@RampaRobert15) August 18, 2023

