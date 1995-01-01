Alfredsson (opět) láme ottawská srdce. Prchl k úhlavním rivalům, majitel Senátorů reaguje

8. července 16:45Tomáš Zatloukal
Už kdysi Daniel Alfredsson zarmoutil fanoušky Sens šokujícím rozhodnutím. To když si pro svou poslední sezonu v NHL vybral místo svého osudového klubu, kde do té doby odehrál všechny mače, Detroit. Kvůli penězům, jak později sám přiznal. Teď se šokujícím způsobem loučí znovu, byť motivace je jiná - ze střídačky Sens se přesouvá na tu torontskou kvůli přátelství a kariérnímu růstu. Chce pomoci ke Stanley Cupu Matsu Sundinovi, který se čerstvě stal členem vedení Maple Leafs.
Senzace.
Nepochopitelný krok.
Zrada.
Hokejová veřejnost říká Alfredssonově manévru všelijak. Těžko ale realitu změní, ať ji dají jakoukoliv nálepku. Legendární Švéd se podruhé v životě náhle rozchází se Senátory, s nimiž se před lety po prvním exodu dokázal usmířit, kariéru oficiálně uzavřel v jejich barvách a později začal Ottawě vypomáhat v nejrůznějších rolích.
Měl několik přestávek, současný vlastník Michael Andlauer si ovšem vytyčil jako jednu z priorit přivést Alfredssona zpátky do klubu. Vždyť jde o největší hráčskou ikonu, jakou Sens kdy měli.
Od roku 2023 tak byl asistentem trenéra.
Alfredsson ale bude své zkušenosti nově rozdávat jinde. U arcirivalů, se kterými Ottawa svádí na ledě tradiční bitvy o provincii Ontario. Coby hráč narazil na Javorové listy opakovaně nejen v základní části, ale také v play-off, přičemž všechny čtyři série vyzněly pro Toronto. Když je nemůžeš porazit, přidej se k nim, zaznělo na X.
Nosil tehdy na prsou kapitánské céčko, lídrem na druhé straně byl Sundin. V NHL protivník. Ale jinak? Parťák z reprezentace, kamarád. A tak teď populární "Alfie" ignoroval nesmiřitelnost mezi kluby a přidal se po Sundinův bok do nové, výraznější role.
A také po Hillerův. Právě Jim Hiller je nový šéf střídačky Maple Leafs a je nadšený, že mezi svými pomocníky bude mít i Alfredssona, který bude jeho pravou rukou. Protichůdné emoce zažívají v Ottawě, nicméně minimálně Andlauer se s překvapivou novou vypořádal jako skutečný profík, až gentlemansky.
" Naše dveře pro něj zůstávají navždy otevřené. Daniel Alfredsson je a vždycky bude tvář Senators. Ač bych si přál, aby býval neposílil našeho největšího rivala, mám pro něj absolutní respekt.“
Ví, že Alfredsson chtěl v trenéřině růst a ideálně zůstat poblíž domova, adekvátní pozici našel v Torontu