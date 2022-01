All-Star Game 2022: Sestavy odhaleny!

Zatímco budou v Číně probíhat olympijské hry, v zámoří je na programu tradiční All-Star víkend (4-5. února). Tentokrát se bude vše odehrávat v Las Vegas, kam se sjedou ty největší hvězdy. Nyní byly oznámeny sestavy všech divizních týmů. České jméno v nich ale nenajdete...

Sestavy pro All-Star Game 2022

Atlantická divize (počet účastí):

Brankáři: Andrej Vasilevskij (4), Jack Campbell (1)

Obránci: Rasmus Dahlin (1), Victor Hedman (3)

Útočníci: Drake Batherson (1), Patrice Bergeron (3), Jonathan Huberdeau (2), Dylan Larkin (2), Auston Matthews (4), Nick Suzuki (1)

Kapitán: Auston Matthews

Metropolitní divize (počet účastí)

Brankáři: Frederik Andersen (2), Tristan Jarry (2)

Obránci: Adam Fox (1), Adam Pelech (1), Zach Werenski (2)



Útočníci: Sebastian Aho (2), Claude Giroux (7), Jack Hughes (1), Chris Kreider (2), Alexandr Ovečkin (8)

Kapitán: Alexandr Ovečkin

Centrální divize (počet účastí)

Brankáři: Juuse Saros (1), Cam Talbot (1)

Obránci: Cale Makar (1)

Útočníci: Kyle Connor (1), Alex DeBrincat (1), Kirill Kaprizov (1), Clayton Keller (2), Jordan Kyrou (1), Nathan MacKinnon (4), Joe Pavelski (4)

Kapitán: Nathan MacKinnon

Pacifická divize (počet účastí)

Brankáři: Thatcher Demko (1), John Gibson (3)

Obránci: Alex Pietrangelo (3)

Útočníci: Leon Draisaitl (3), Jordan Eberle (2), Johnny Gaudreau (6), Adrian Kempe (1), Connor McDavid (5), Timo Meier (1), Mark Stone (1)

Kapitán: Connor McDavid

Výše zmíněná nominace není konečná, ke každému týmu se připojí ještě jeden hráč. Na oficiálním webu soutěže právě probíhá hlasování, kde můžete i Vy zvolit jednoho hráče z každé divize a dát mu svůj hlas - hlasovat můžete zde!

Kdo je v nominaci?

Atlantická divize

Boston Bruins: Charlie McAvoy

Buffalo Sabres: Tage Thompson

Detroit Red Wings: Lucas Raymond

Florida Panthers: Aleksander Barkov

Montreal Canadiens: Tyler Toffoli

Ottawa Senators: Brady Tkachuk

Tampa Bay Lightning: Steven Stamkos

Toronto Maple Leafs: John Tavares

Metropolitní divize

Carolina Hurricanes: Andrej Svečnikov

Columbus Blue Jackets: Jakub Voráček

New Jersey Devils: Jesper Bratt

New York Islanders: Mathew Barzal

New York Rangers: Mika Zibanejad

Philadelphia Flyers: Cam Atkinson

Pittsburgh Penguins: Jake Guentzel

Washington Capitals: Jevgenij Kuzněcov

Centrální divize

Arizona Coyotes: Phil Kessel

Chicago Blackhawks: Seth Jones

Colorado Avalanche: Nazem Kadri

Dallas Stars: Jason Robertson

Minnesota Wild: Ryan Hartman

Nashville Predators: Roman Josi

St. Louis Blues: Robert Thomas

Winnipeg Jets: Mark Scheifele

Pacifická divize

Anaheim Ducks: Troy Terry

Calgary Flames: Matthew Tkachuk

Edmonton Oilers: Darnell Nurse

Los Angeles Kings: Drew Doughty

San Jose Sharks: Logan Couture

Seattle Kraken: Mark Giordano

Vancouver Canucks: J.T. Miller

Vegas Golden Knights: Jonathan Marchessault

