All-Star tým Nashvillu? Zatím jsme příliš zranitelní, říká Marchessault

Útočník Nashvillu Predators a jedna ze zářivých letních posil Jonathan Marchessault byl upřímný poté, co jeho tým ve prohrál s Edmontonem Oilers 0:4. Čekaly se totiž diametrálně jiné výkony i výsledky.

„Jako tým jsme teďka celkem dost křehcí, zranitelní,“ řekl Marchessault. „Začátek sezony se nevyvíjí podle našich představ. V létě všichni říkají, jak budete dobří a tak, a my si možná musíme myslet, že jsme dobrý tým, ale zatím to tak vůbec nevypadá. Musíme pracovat více než soupeř.“

Predators se na začátku sezony nedaří poté, co podpisy Marchessaulta, Stevena Stamkose a Bradyho Skjeie zvýšily očekávání při vstupu do ročníku.

Marchessault vstřelil ve čtvrtečním utkání svůj první gól v dresu Nashvillu a na kontě má tři body. Skjei má na kontě jeden gól a ve čtyřech zápasech bilanci minus 6, zatímco Stamkos je bez bodu. Toto trio si dohromady vydělá 20,5 milionu dolarů ročně.

„Musíme najít způsob, jak vyhrávat zápasy,“ dodal Marchessault. „Nemůžeme mít spoléhat na nějaké záblesky. Výkonnost musí být ucelenější, prostě hrát pořád, a to se nám teď nedaří.“

Hlavní trenér Andrew Brunette zopakoval něco podobného, tedy že jeho týmu chybí konzistence.

„Nedaří se nám v důležitých momentech,“ řekl Brunette. „Dokážeme zahrát dobře třeba čtyři pět střídání za sebou, ale pak zase upadneme. A když se podíváte na náš tým, na každého hráče zvlášť, myslím, že mají na víc. Vždycky jde dát do hokeje o nějaké procento navíc. Každý musí hrát lépe. A pro mě je to prostě základ.“

Kapitán Roman Josi poznamenal, že je důležité rychle otočit vývoj a směr, jakým se sezona ubírá. Zápasy jdou totiž rychle za sebou a vytvořit si manko hned na začátku základní části by mohl být průšvih.

„Realita je taková, že nemáme ani bod, takže naléhavost získat první vítězství je vysoká a musí být,“ řekl Josi. „Každý se musí snažit dát do toho trochu víc. V kabině panuje velká důvěra v to, že to zvládneme a dostaneme se z toho. Je to pro nás teď velká zkouška.“

Share on Google+