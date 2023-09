Ambice jsou nejvyšší. Tým máme na Pohár, věří Robertson

V minulém ročníku to těsně nevyšlo. Jason Robertson ale věří, že Dallas je naplno připraven hrát o Stanley Cup. Ostatně, je to také jeho hlavním cílem pro blížící se sezonu. A právě Robertson má být lídrem a hvězdou.

"Cíl? Celé to vyhrát," odpověděl Robertson jednoduše na otázku, co od sezony čeká. "Toho chce dosáhnout každý, my také nemáme jiná očekávání. Máme hráčský kádr i trenéry, kteří na to mají kvality. Každý má recept na vítězství. Máme širokou škálu útočníků, skvělé obránce a elitního brankáře. Vše, co je k titulu potřeba, máme."

Dallas v minulé sezoně skončil v tabulce základní části na osmém místě se 108 body a poté postoupil do finále Západní konference, kde v šesti zápasech podlehl pozdějším vítězům Vegas Golden Knights.

Přestože se Stars mohou dlouhodobě pochlubit jedním z nejširších kádrů útočníků v NHL, generální manažer Jim Nill v létě nezahálel a přivedl třeba Matta Duchenea.

"Takže letos máme velká očekávání a máme to štěstí, že náš generální manažer dal dohromady tak dobrý tým," dodal Robertson. "A mladší kluci v týmu se chystají pořádně nastoupit a převzít otěže týmu, to se týká i mě."

Třiadvacetiletý Robertson bude navazovat na povedené sezony, kdy byl tahounem ofenzivy Stars. V základní části nasbíral 109 bodů a dostal se na čtvrté místo v hlasování o Hart Trophy. Nezahálel ani v play off, kde si v 19 zápasech si připsal 18 bodů.

"Čísla mě tolik nezajímají," mávnul ale rukou mladý útočník. "Čísla jsou skvělá, ale chci být lídrem týmu. Chci být jedním z těch, na které se tým může spolehnout. S tím se úzce váže to, že chci hrát dobře celý ročník. Nechci být v top formě a pak na čas vychladnout. Nejlepší hráči v NHL jsou konzistentně dobří v každém utkání. Chci být jako oni."

