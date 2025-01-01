Američané se setkají před ZOH, kemp proběhne už na konci srpna

24. srpna 11:39Adam Čuba
Podobně jako jejich kanadští rivalové, také americké hokejové hvězdy se letos v létě střetnou na „Orientation kempu“ před ZOH v Miláně. Ani USA neopomenuly své největší esa, nicméně jedno veliké jméno ve výběru přeci jen chybí...
Když jsme na začátku srpna viděli soupisku na kemp Kanady, závistivě jsme sledovali, že javorové listy si do Calgary pozvaly hned 41 hráčů (spolu se ženami a paraolympioniky dokonce 92). Spojené státy šly dokonce dál, borců si do Plymouthu v Michiganu pozvali ještě o tři víc. Inu, Češi mohou o tak monstrózním výběru pro ZOH jen snít.
Nechybí žádný hráč, který hrál na začátku roku na 4 Nations Face-Off, kde USA skončily na druhém místě. Respektive, jedno jméno chybí. A nutno říct, že klíčové. Vinou zranění se nezúčastní Matthew Tkachuk, který stále bojuje s problémy, které si přivodil právě na 4 Nations a musel s nimi odehrát celé play off, ve kterém s Panthers dokráčel pro druhý Stanley Cup v řadě. Starší Tkachuk každopádně už je součástí první nominované šestky, start pod pěti kruhy jej tak nemine.
Jinak přijedou všichni. Auston Matthews, tři bratři Hughesové, dokonce Patrick Kane. Někdejší kapitán americké reprezentace v Detroitu stále sbírá body, jeho pozvání však může být spíše ukázkou respektu, málokdo totiž předpokládá, že by legendární útočník ještě zvládl urvat místo v takhle nabitém kádru USA.
Právě Kane je jedním z pěti borců v nominaci, kteří už pod pěti kruhy startovali. Spolu s ním to zvládl ještě Ryan McDonagh, a trojice mladíků Brock Faber, Matthew Knies a Jake Sanderson, která startovala před třemi lety v Pekingu v době, kdy hráči z NHL na ZOH nesměli a zmínění hráči byli povoláni z univerzitní NCAA.
O něco zajímavější situace, než u sousedů v Kanadě, panuje v brankovišti. Na kemp dorazí čtyři gólmani, trojici z 4 Nations – Connor Hellebuyck, Jake Oettinger, Jeremy Swayman, doplnil ještě Joey Daccord ze Seattlu. Jeden tak bude muset z kola ven.
Útok je plný zajímavých jmen, pozvání dostal třeba také zlatý střelec USA z posledního MS Tage Thompson, kterého se poslední best on best turnaj netýkal. Dlouhán z Buffala věří, že tentokrát bude při nominaci úspěšnější než v únoru...
Orientation kemp proběhne již za pár dní, konkrétně od 26. do 27. srpna, v už zmíněném Plymouthu. Finální nominace o 25 jménech se očekává na začátku ledna příštího roku.
USA pojedou do Milána s těmi největšími ambicemi, konec konců momentálně vládnou světovému hokeji napříč kategoriemi. Na velkých turnajích každopádně vždy bojují s těžkou historickou statistikou... ZOH Američané nevyhráli od ikonického zázraku na ledě v Lake Placid 1980, na MS kletbu zlomili až letos (předtím se radovali naposledy v roce 1933).
Jejich úhlavní rivalové – Kanaďané – jsou v tomto směru o poznání úspěšnější, na 4 Nations ukradli Spojeným státům triumf v prodloužení finále, ZOH před obdobím, kdy na turnaj nejezdili hráči z NHL, úplně vládli, zvítězili třikrát ze čtyř posledních olympiád.
Podaří se Američanům tuto hegemonii narušit? Výběr na to dozajista mají.
Nominace USA na Orientation kemp:
Brankáři:
Connor Hellebuyck (Winnipeg Jets), Jake Oettinger (Dallas Stars), Jeremy Swayman (Boston Bruins), Joey Daccord (Seattle Kraken).
Obránci:
Luke Hughes, Brett Pesce (oba New Jersey Devils), Quinn Hughes (Vancouver Canucks), Adam Fox, (New York Rangers), Brady Skjei, Jaccob Slavin (oba Carolina Hurricanes), Charlie McAvoy (Boston Bruins), Jake Sanderson (Ottawa Senators), Neal Pionk (Winnipeg Jets), Seth Jones (Florida Panthers), Alex Vlasic (Chicago Blackhawks), Noah Hanifin (Vegas Golden Knights), Jackson LaCombe (Anaheim Ducks), Brock Faber (Minnesota Wild), Zach Werenski (Columbus Blue Jackets).
Útočníci:
Patrick Kane, Dylan Larkin (oba Detroit Red Wings), Auston Matthews, Matthew Knies (oba Toronto Maple Leafs), Brady Tkachuk, Shane Pinto (oba Ottawa Senators), Clayton Keller, Logan Cooley (oba Utah Mammoth), Jack Hughes (New Jersey Devils), Vincent Trocheck, J.T. Miller (oba New York Rangers), Tage Thompson, Alex Tuch (oba Buffalo Sabres), Frank Nazar (Chicago Blackhawks), Chris Kreider (Anaheim Ducks), Cole Caufield (Montreal Canadiens), Matt Boldy (Minnesota Wild), Kyle Connor (Winnipeg Jets), Jack Eichel (Vegas Golden Knights), Conor Garland (Vancouver Canucks), Jake Guentzel (Tampa Bay Lightning), Brock Nelson (Colorado Avalanche), Jason Robertson (Dallas Stars), Bryan Rust (Pittsburgh Penguins).
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.