Amerika se těší na Super Bowl. NHL nabídne jen čtyři zápasy před půlnocí

Veškerá pozornost v zámoří směřuje k Super Bowlu, ve kterém se Los Angeles Rams utkají se Cincinnati Bengals. Když se hraje tento nejsledovanější zápas v roce, všechny sporty jdou stranou. A platí to i o NHL, která nabídne pouze čtyři zápasy před půlnocí.

První dva zápasy začnou shodně v 18:30. Washington přivítá ve své aréně Ottawu a bude chtít navázat na minulé vítězství. Capitals se v poslední době totiž nedaří podle představ a v tabulce ztratil pár pozic.

Ve stejný čas začne zápas v Montrealu, kam zavítá Buffalo. Canadiens jsou letos kapitola sama pro sebe a aktuálně táhnou sérii sedmi porážek v základní hrací době v řadě. Buffalo by rádo jejich trápení prohloubilo.

V 19:30 začne zápas v New Jersey, které vyhrálo dvakrát v řadě a uspět bude chtít i proti Pittsburghu. Penguins ale budou mít v sestavě posilu, po uzdravení by se měl vrátit do sestavy Jevgenij Malkin.

Celý program zakončí ve 20:00 Dallas s Coloradem, pravděpodobně nejatraktivnější duel celého programu. Favoritem budou určitě hosté, nicméně i Dallas v poslední době ukázal, že vyhrávat umí a bojuje o play-off ze všech sil.

