Anaheim skvěle otočil proti Vegas, Devils vezou body z Chicaga

Na dnešním programu byly pouze dva zápasy. V tom prvním se Anaheimu podařilo skvěle otočit duel s Vegas, ve druhém pak Devils zdolali Blackhawks.

CHICAGO BLACKHAWKS - NEW JERSEY DEVILS

2:4 (1:2, 0:0, 1:2)

Ďáblové vyloupili Chicago





Do utkání vstoupil lépe hokejisté Chicaga, ale postupem času New Jersey nabíralo na obrátkách a hlavně dokázalo efektivně využívat chyby soupeře. Velkou zásluhu na vítězství Devils má také brankář Vaněček, jehož zákrok z první třetiny oblétl všechny sociální sítě.

WHAT A SAVE BY VITEK VANECEK! ???? pic.twitter.com/c1z6ZOriuj — Sportsnet (@Sportsnet) November 6, 2023

Branky a nahrávky

2. Hall (T. Johnson, Kaiser), 56. Donato (Athanasiou, Dickinson) – 14. Mercer (Haula, Hamilton), 15. Willman, 45. Lazar (Marino), 60. M. McLeod.

Statistiky

Střely na bránu: 34 – 40 | Přesilová hra: 0/2 – 1/3 | Trestné minuty: 6 – 4

Kdo se postavil do brankoviště?

Arvid Söderblom (CHI) – 39 zákroků, 3 OG, úspěšnost 92,3 %, odchytal 57:53

Vítek Vaněček (NJD) – 32 zákroků, 2 OG, úspěšnost 94,1 %, odchytal 60:00



Československá stopa v utkání

Ondřej Palát (NJD) – 0+0, -1 účast, 1 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 15:38

Vítek Vaněček (NJD) – 32 zákroků, 2 OG, úspěšnost 94,1 %, odchytal 60:00

Tři hvězdy utkání

1. Curtis Lazar (NJD) – 1+0

2. Max Willman (NJD) – 1+0

3. Vítek Vaněček (NJD) – 32 zákroků

Anaheim Ducks - Vegas Golden Knights

4:2 (0:1, 0:1, 4:0)

Fantastická třetí třetina Ducks





Vypadalo to, že si Vegas dojelo do Honda Center pro další vítězství. Jenže Anaheim ve třetí třetině nastartoval velký obrat a čtyřmi góly otočil celý duel. Pro Golden Knights to je teprve první porážka po základní hrací době v letošním ročníku.

Branky a nahrávky

42. Henrique (Fowler, Vatrano), 51. Carrick (Mintjukov), 57. McTavish (Vatrano, Ljubuškin), 59. Carrick (Terry, Fowler) – 9. Barbašev (Eichel), 34. Eichel (Theodore, McNabb).

Statistiky

Střely na bránu: 23 – 32 | Přesilová hra: 1/2 – 0/4 | Trestné minuty: 10 – 6

Kdo se postavil do brankoviště?

John Gibson (ANA) – 30 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,8 %, odchytal 60:00

Logan Thompson (VGK) – 19 zákroků, 3 OG, úspěšnost 86,4 %, odchytal 59:29

Československá stopa v utkání

Radko Gudas (ANA) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 21:06

Tři hvězdy utkání

1. Mason McTavish (ANA) 1+0

2. John Gibson (ANA) 30 zákroků

3. Adam Henrique (ANA) 1+0

