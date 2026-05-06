Anaheim to nebude! Carlson odmítl Kačery a s nimi také celou Západní konferenci

18. června 16:00Tomáš Zatloukal
Působištěm Johna Carlsona v sezoně 2026/27 nebude Anaheim. Podle slov Američanova agenta Ricka Currana si sice hvězdný zadák krátkou štaci u Ducks ohromně užil, o nový kontrakt ovšem zájem nemá. Není tajemstvím, že GM Pat Verbeek o vítěze Stanley Cupu z roku 2018 hodně, snad až vehementně stál. Při přestupové uzávěrce za něj obětoval letošní výběr v prvním kole draftu, navrch přihodil třetí rundu v příštím roce. Byl připraven nabídnout vyhlášenému dirigentovi přesilovek spoustu milionů, jenže nedokázal přebít zeměpis.
Curran dal Verbeekovi košem s grácií.
"Vedli jsme s Patem dobré diskuze. Řekl jsem mu, že si John ohromně užil své angažmá u Kačerů, ale že zároveň preferuje návrat na Východ, aby byl blíže rodině. Navíc je to pro něj prostředí, které dobře zná. Byl samozřejmě zklamaný, ale pochopil to," popisoval pro The Athletic.
Padá tak možnost prodloužení spolupráce, která byla tuze efektivní. Carlson zaujal 14 body v 16 zápasech základní části, včetně premiérového hattricku své kariéry.
V play-off s Anaheimem došel do druhého kola, kde ho ovšem dokázali Zlatí rytíři prakticky vymazat z ledu (proti Vegas zapsal jedinou asistenci). Z 12 duelů si tak nakonec odnesl šestibodový účet.
Kam povedou Carlsonovy kroky?
Ze hry je patrně Západní konference jako celek, a tedy i varianta, že skončí u chicagských Blackhawks. Prrávě tam viděl šestatřicetiletého veterána uznávaný novinář Frank Seravalli (Návrat domů, nebo miliony jinde? O elitního veterána se perou tři kluby | NHL.CZ). Druhý z jeho návrhů, tedy Letci z Philadelphie, žije.
Na Východě je ale samozřejmě i adresa, kterou zná Carlson naprosto dokonale. Šlo by o obnovení pouta s Washingtonem, jeho osudovým klubem, za který až na 28 mačů odehrál v NHL všechno.
To Caps v březnu Carlsona vytrejdovali do Kalifornie, byť dlouho bylo na stole prodloužení kontraktu, mělo jít o nabídku dvouleté smlouvy se stropovou zátěží kolem devíti milionů dolarů. A dá se očekávat, že se Carlsonovy nároky se nezměnily.
Odhaduje se, že podepíše, ať už "doma", nebo kdekoliv jinde, za devět až deset "mega" ročně.