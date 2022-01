Anaheim zaskočil Tampu. Crosby hattrickem sestřelil Columbus

Obhájce Stanleyova poháru překvapivě padl. Lightning nestačili v druhém utkání svého kalifornského tripu na Kačery z Anaheimu, kteří vzájemný duel ovládli po více než třech letech. Jak dopadly další zápasy?

CAROLINA HURRICANES - NEW YORK RANGERS

6:3 (2:0, 3:1, 1:2)

DeAngelo zazářil proti bývalému klubu

Obránce Tony DeAngelo se poprvé od svého odchodu z New Yorku postavil Jezdcům. Obránce, kterého se Rangers zbavili pro jeho problémové chování, už jako člen Hurricanes pomohl svému týmu k vítězství. DeAngelo zapsal gól, dvě asistence a byl vyhlášen první hvězdou.

Branky a nahrávky

14. Trocheck (A. DeAngelo, A. Svečnikov), 18. Jarvis (Aho, T. Teräväinen), 24. Fast (A. DeAngelo, Lorentz), 35. Aho, 40. Niederreiter (A. Svečnikov, Cole), 58. A. DeAngelo (Aho, Trocheck) – 27. Zibanejad (Panarin, Kreider), 46. Kreider (A. Fox, Zibanejad), 47. McKegg (Reaves, K'A. Miller)

Statistické okénko

Střely na bránu: 35 – 23 | Přesilová hra: 2/2 – 2/3 | Trestné minuty: 8 – 6

Kdo se postavil do brankoviště?

Frederik Andersen (CAR) – 20 zákroků, 3 OG, úspěšnost 87,0%, odchytal 60:00

Alexandar Georgijev (NYR) – 29 zákroků, 6 OG, úspěšnost 82,9%, odchytal 59:34



Československá stopa v utkání

Filip Chytil (NYR) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 13:18



Tři hvězdy utkání

1. Anthony DeAngelo (CAR) – 1+2

2. Sebastian Aho (CAR) – 1+2

3. Andrej Svečnikov (CAR) – 0+2

COLUMBUS BLUE JACKETS - PITTSBURGH PENGUINS

2:5 (2:2, 0:0, 0:3)

Pittsburgh vítězí počtvrté v řadě

Úvodní třetina zápasu mezi Modrokabátníky a Tučňáky byla opravdu divoká. Hned po dvaatřiceti vteřinách otevřel skóre Dumoulin. Columbus ale našel na tuto trefu hned dvě odpovědi a už se zdálo, že si do kabin odnese vedení. Ovšem to by necelou půlminutu před sirénou nesměl skórovat Sidney Crosby. Kapitán Pens navíc ve zbytku utkání dokonal hattrick a výrazně přispěl k zisku dvou bodů.

Branky a nahrávky

11. Nyquist, 19. Jenner (J. Voráček, Laine) – 1. Dumoulin (Crosby, Letang), 20. Crosby (Rust, Guentzel), 46. Matheson (Dumoulin, D. Heinen), 54. Crosby (Rust, Malkin), 59. Crosby (Matheson, Dumoulin)

Statistické okénko

Střely na bránu: 27 – 31 | Přesilová hra: 0/2 – 1/6 | Trestné minuty: 12 – 4

Kdo se postavil do brankoviště?

Joonas Korpisalo (CBJ) – 26 zákroků, 4 OG, úspěšnost 86,7%, odchytal 59:29

Casey DeSmith (PIT) – 10 zákroků, 2 OG, úspěšnost 83,3%, odchytal 20:00

Tristan Jarry (PIT) – 15 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100%, odchytal 40:00



Československá stopa v utkání

Jakub Voráček (CBJ) – 0+1, -1 účast, 1 střela na branku, TM 0, čas na ledě 17:41

Dominik Simon (PIT) – 0+0, 0 účast, 0 střel na branku, TM 0, čas na ledě 9:58



Tři hvězdy utkání

1. Sidney Crosby (PIT) – 3+1

2. Brian Dumoulin (PIT) – 1+2

3. Boone Jenner (CBJ) – 1+0

DETROIT RED WINGS - DALLAS STARS

4:5pp (1:1, 2:2, 1:1 - 0:1)

Dallas spasil v prodloužení Hintz

Detroit dal Dallasu pořádně zabrat. Red Wings na domácím ledě sahali po dvou bodech, když ještě na začátku 59. minuty vedli o jednu branku. Nakonec se ale Rudá křídla musí spokojit jen s bodem, nejprve totiž v čase 58:57 vyrovnal Jason Robertson a v prodloužení o výhře Stars rozhodl Roope Hintz.

Branky a nahrávky

13. Fabbri (Bertuzzi), 28. P. Suter (Bertuzzi, Hronek), 30. Dylan Larkin, 54. Bertuzzi (L. Raymond, Seider) – 13. R. Suter (M. Heiskanen, Seguin), 26. Kiviranta (M. Heiskanen, Lindell), 39. Lindell (Pavelski, J. Robertson), 59. J. Robertson (Pavelski, Hintz), 63. Hintz (Pavelski, J. Klingberg)

Statistické okénko

Střely na bránu: 28 – 32 | Přesilová hra: 1/4 – 1/5 | Trestné minuty: 10 – 8

Kdo se postavil do brankoviště?

Alex Nedeljkovic (Detroit) 27 zásahů, 5 gólů, úspěšnost 84,4%, čas na ledě 62:05

Braden Holtby (Dallas) 24 zásahů, 4 góly, úspěšnost 85,7%, čas na ledě 62:22, 2 trestné minuty



Československá stopa v utkání

Filip Hronek (Detroit) 1 asistence, 2 tr. min., 2 střely, 2 bloky, čas na ledě 20:50 – skóre 1:1 (0)

Filip Zadina (Detroit) 1 střela, čas na ledě 8:38 – skóre 0:0

Radek Faksa (Dallas) 4 hity, čas na ledě 13:14 – skóre 0:1 (0)



Tři hvězdy utkání

1. Roope Hintz (DAL) 1+1

2. Tyler Bertuzzi (DET) 1+2

3. Dylan Larkin (DET) 1+2

NEW YORK ISLANDERS - ARIZONA COYOTES

4:0 (2:0, 0:0, 2:0)

Sorokin vynuloval Arizonu

Souboj Islanders s Arizonou byl jasnou záležitostí. Celek z New Yorku vedl o dvě branky už po prvním dějství, další dvě trefy pak přidal v závěrečné dvacetiminutovce. Ostrované navíc přestříleli svého soupeře 35:17. Čisté konto vychytal Ilja Sorokin.

Branky a nahrávky

14. Mayfield (Pelech, Barzal), 17. Czarnik (A. Lee, Mayfield), 42. Nelson (Bailey, Pelech), 50. Nelson (Beauvillier, Bailey)

Statistické okénko

Střely na bránu: 17 – 35 | Přesilová hra: 0/2 – 0/2 | Trestné minuty: 7 – 11

Kdo se postavil do brankoviště?

Ilja Sorokin (NYI) – 17 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100 %, odchytal 59:33

Scott Wedgewood (ARI) – 31 zákroků, 4 OG, úspěšnost 88,6 %, odchytal 60:00



Československá stopa v utkání

Zdeno Chára (NYI) – 0+0, +2 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 19:30



Tři hvězdy utkání

1. Scott Mayfield (NYI) 1+1

2. Brock Nelson (NYI) 2+0

3. Ilja Sorokin (NYI) 17 zákroků, 0 OG

CHICAGO BLACKHAWKS - MINNESOTA WILD

1:5 (0:3, 0:2, 1:0)

Blackhaws zradila koncovka

Chicago proti Minnesotě pohořelo na Kaapo Kähkönenovi. Jestřábi sice svého soupeře dokázali přestřílet, avšak ani to k úspěchu nestačilo. Wild se trefili hned pětkrát, naopak Blackhawks se zmohli na jedinou trefu, a to až v 55. minutě.

Branky a nahrávky

55. D. Strome (P. Kane, Hagel) – 3. M. Foligno (Addison), 5. Hartman (Kaprizov, Zuccarello), 18. Hartman (Zuccarello, Kaprizov), 33. Addison (M. Foligno, Merrill), 37. Duhaime (K. Fiala, D. Kulikov)

Statistické okénko

Střely na bránu: 36 – 30 | Přesilová hra: 0/3 – 0/2 | Trestné minuty: 24 – 26

Kdo se postavil do brankoviště?

Marc-Andre Fleury (CHI) – 9 zákroků, 4 OG, úspěšnost 69,2%, odchytal 31:33

Kevin Lankinen (CHI) – 16 zákroků, 1 OG, úspěšnost 94,1%, odchytal 27:55

Kaapo Kähkönen (MIN) – 35 zákroků, 1 OG, úspěšnost 97,2%, odchytal 60:00.



Československá stopa v utkání

Dominik Kubalík (CHI) – 0+0, -3 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 16:46.



Tři hvězdy utkání

1. Ryan Hartman (MIN) 2+0

2. Mats Zuccarello (MIN) 0+2

3. Kaapo Kähkönen (MIN) 35 zákroků.

VANCOUVER CANUCKS - FLORIDA PANTHERS

1:2 (1:0, 0:0, 0:1 - 0:0)

Drama musely rozhodnout až nájezdy

Bitva dvou týmů v dobré formě. V utkání mezi Vancouverem a Floridou zářili především gólmani - Spencer Martin a Spencer Knight se zasloužili o to, že zápas došel až do samostatných nájezdů. V dovednostní disciplíně byli úspěšnější Panthers, bonusový bod získal svému mužstvu Aleksander Barkov.

Branky a nahrávky

17. Chiasson (Q. Hughes, Elias Pettersson) – 42. S. Reinhart (Duclair, Huberdeau), rozh. náj. Barkov

Statistické okénko

Střely na bránu: 28 – 34 | Přesilová hra: 1/4 – 1/2 | Trestné minuty: 4 – 8

Kdo se postavil do brankoviště?

Spencer Martin – 33 zákroků – 1 OG, úspěšnost 97,06%, odchytal 65:00

Spencer Knight – 27 zákroků – 1 OG, úspěšnost 96,43 %, odchytal 65:00



Československá stopa v utkání

Radko Gudas – 1 střela, 3 hity, čas strávený na ledě 20:11



Tři hvězdy utkání

1 Spencer Knight 96,43 %

2. Sam Reinhard 1+0

3. Spencer Martin 67,06%

ANAHEIM DUCKS - TAMPA BAY LIGHTNING

5:1 (2:0, 1:0, 2:1)

Kačeři zaskočili Tampu

V rámci svého kalifornského tripu se Tampa Bay postavil Anaheimu. Obhájce Stanleyova poháru ale na ledě Ducks svou šňůru výher neprodloužil, od Kačerů inkasoval hned pětkrát. Mezi třemi tyčemi domácích se navíc blýskl John Gibson.

Branky a nahrávky

12. D. Grant (Lundeström, H. Lindholm), 20. Shattenkirk (Pateryn, S. Carrick), 28. D. Grant (Lettieri, Drysdale), 42. Lettieri (Steel, Shattenkirk), 53. Deslauriers – 46. Colton (Sergačjov, Cirelli)

Statistické okénko

Střely na bránu: 35 – 33 | Přesilová hra: 1/5 – 0/7 | Trestné minuty: 19 – 17

Kdo se postavil do brankoviště?

John Gibson (ANA) – 33 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,97%, odchytal 60:00

Andrei Vasilevskij (TBL) – 30 zákroků, 4 OG, úspěšnost 88,24%, odchytal 59:00



Československá stopa v utkání

Andrej Šustr (TBL) – 0+0, 0 účast, 0 střel, TM 4, čas na ledě 07:53



Tři hvězdy utkání

1 Derek Grant (ANA) 2+0

2. John Gibson (ANA) 33 zákroků

3. Hampus Lindholm (ANA) 0+1

SEATTLE KRAKEN - ST. LOUIS BLUES

5:0 (0:2, 0:0, 0:3)

Husso zavřel bránu, nováček se netrefil ani jednou

Seattle nenavázal na vítězství se Žraloky ze San Jose a proti Bluesmanům vyšel naprázdno nejen bodově, ale rovněž gólově. Čisté konto vychytal finský brankář Ville Husso, jenž k nule potřeboval sedmadvacet úspěšných zákroků.

Branky a nahrávky

6. Bozak (Saad, M. Scandella), 11. B. Schenn (R. O'Reilly, Perron), 41. Bučněvič (Krug, Tarasenko), 48. Parayko (TS), 50. Kyrou (R. Thomas, Saad)

Statistické okénko

Střely na bránu: 27 – 31 | Přesilová hra: 0/4 – 1/4 | Trestné minuty: 12 – 12

Kdo se postavil do brankoviště?

Joey Daccord (SEA) – 26 zásahů, 5 obdržených branek, 83,9% úspěšnost, čas na ledě 59:58

Ville Husso (STL) – 27 zásahů, 0 obdržených branenk, 100% úspěšnost, čas na ledě 60:00



Československá stopa v utkání

Do utkání nezasáhl ani jeden Čech či Slovák.



Tři hvězdy utkání

1. Ville Husso (STL) 27 zásahů, 100% úspěšnost zákroků

2. Colton Parayko (STL) 1+0

3. Brandon Saad (STL) 0+2

