Analytika bude vyhrávat, říká nový GM New Jersey. Mehta chce z týmu udělat adresu snů

22. dubna 13:00David Zlomek
New Jersey Devils mají nového architekta, který se nebojí riskovat, ale zároveň odmítá dělat unáhlené kroky. Sunny Mehta, rodák ze severního Jersey a bývalý profesionální hráč pokeru, byl v úterý oficiálně představen jako nový generální manažer klubu, kterému od dětství fandil.
Do Newarku se vrací po úspěšném působení ve Floridě Panthers, se kterými získal dva Stanley Cupy v řadě. „Tohle je místo, kde jsem vždycky chtěl být,“ prohlásil Mehta, pro něhož je nová role splněným snem. Navzdory velkému očekávání však zatím své karty drží u těla, třeba o budoucnosti trenéra Sheldona Keefa nebo změnách v kádru zatím nepadlo ani slovo. „O ničem, co se toho týká, nebylo rozhodnuto. Čeká nás proces hodnocení,“ vzkázal fanouškům.
Mehta, který v týmu působil jako ředitel analytiky už v letech 2014-18, se brání nálepce „pouhého datového specialisty“. Podle něj jsou čísla jen částí skládačky, kterou doplňuje psychologie a cit pro hru, což si osvojil u pokerových stolů i na burze.
„Důvod, proč mě kdy analytika a statistika zajímaly, je pravděpodobně ten, že mi to pomáhalo vyhrávat,“ vysvětlil Mehta. „Pomohlo mi to v pokeru, pomohlo mi to na burze a pomáhá mi to v hokeji. Nejsou to jen čísla. Musíte mít cit pro soupeře, rozumět psychologii a subjektivitě blafování.“
Právě zkušenosti z hazardních her ho naučily, že v profesionálním sportu je klíčový proces, nikoliv okamžitý výsledek. „Můžete udělat všechno správně, a přesto prohrát,“ poznamenal nový GM Devils. „Musíte v podstatě ignorovat krátkodobé výsledky a soustředit se na svůj proces. Musíte mít odvahu se ho držet, být objektivní v tom, že děláte správná rozhodnutí, a prostě to opakovat pořád dokola.“
Mehta ale přece jen fanoušky potěšil a trochu navnadil, když řekl, že věří, že New Jersey by mělo být pro hráče destinací snů. Prý je připraven postavit vítězný tým kolem mladého jádra tvořeného Jackem Hughesem, Nicem Hischierem a Jesperem Brattem. Tak uvidíme!