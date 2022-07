ANALÝZA: Trelivingův majstrštyk! Calgary obstaral tlumící injekci, vějíř scénářů i víru

Zřídkakdy se přihodí, že se hráčova neochota podepsat dlouhodobou smlouvu stane pro jeho klub požehnáním. Calgarský GM Brad Treliving se měl ve chvíli, kdy mu Matthew Tkachuk nemilou novinu sdělil, ocitnout ve složité situaci. Jenže opak se se stal pravdou. Najednou si mohl generální manažer Flames vybírat z plejády interesantních nabídek, zájemci se mezi sebou přebíjeli, Tkachuk byl zkrátka terno. Přesto si Treliving zaslouží ohromnou chválu za načasování trejdu. A také za to, jak výsledná protihodnota vypadá.

Přijít o plejera, jemuž se podařilo prorazit mezi hokejové superhvězdy?

O hokejistu, jehož repertoár i úroveň kvalit a dovedností z něj dělají naprostý unikát?

O miláčka publika i datových analytiků?

Jistě hořká chvíle.

Ale Treliving si ji dokázal osladit.

Sociální sítě zaplavily v posledních dnech zvěsti o tom, kdo a koho, respektive co Calgary nabízí. Treliving se ve snaze prodat včas a minimalizovat škody mohl velmi snadno nechat zlákat první vlaštovkou, ale místo toho – s vědomím, že se veřejně ví, kam by Tkachuk chtěl – přece jen chvíli posečkal. A floridské Pantery doslova oloupil!

Možná ne tak velkolepě, jako to loni svedl Steve Yzerman při přestupu Anthonyho Manthy s washingtonskými Capitals, přesto zcela nepřehlédnutelně.

Ano, Bill Zito měl vícero dobrých argumentů, proč upéct transfer přesně v takové podobě, jako to nakonec udělal, z pohledu Flames je to ale nepodstatné. Jim stačí pohled na misky vah a ty jsou jednoznačně nakloněny jejich směrem. Za horkokrevného Američana získali snové "odstupné".

Jonathan Huberdeau se blýskl v minulé sezoně na chlup stejným bodovým kontem jako Johnny Gaudreau (115). Také hraje na křídle, i jemu je vlastní gólové příležitosti spíš vymýšlet než zakončovat.

MacKenzie Weegar je mnohem víc než náhradou za přeplaceného dělníka Erika Gudbransona, z fleku může hrát v první obranné brázdě, vždyť v posledních dvou ročnících bodoval v hlasování o Norris Trophy.

Zkrátka tuze účinná tlumící injekce na čerstvé ztráty!

Neradno zapomínat ani na podmínečné první kolo v draftu roku 2025. Vítaný artikl pro případnou výměnu či pro budoucnost Plamenů.

A pak tu je ještě nadaný, byť nikterak výjimečný centr Cole Schwindt.

VÍCE O TKACHUKOVĚ TREJDU:

Megavýměna! Stěhují se Tkachuk s Huberdeauem

ANALÝZA: Agresivní, riskantní i logický tah Tkachukem. Proč Florida obětovala jmění

Trelivingovi se díky rafinovanému obchodu, hokejovou veřejností prakticky unisono kvitovanému, navrch rozevřel vějíř scénářů.

Pokusme se o jejich hrubý náčrt.

Může se teď pokusit doplnit kádr hráči z volného trhu a zkusit zaútočit na postup do play-off. Prostor pod platovým stropem (v tuto chvíli 9,3 milionu dolarů) na to pořád má, byť ještě potřebuje podepsat pár RFA.

Pokud by se i tak v nové sezoně výsledkově nedařilo, nabízel by se odchod Weegara s Huberdeauem za zejména draftové výběry při přestupové uzávěrce. "Huby" by dost možná byl nejzajímavějším dostupným borcem, tak jako letos Claude Giroux.

Strom Tkachukova trejdu by se tak pořádně rozkošatil a Treliving by de facto za něj dostal plno příslibů pro světlejší zítřky Flames.

Další varianty? Samozřejmě ta s okamžitým posláním Huberdeaua s Weegarem zase o dům dál a získání protihodnoty, která by rovněž pomohla k případné přestavbě.

A pak je tu ještě možnost, která by jistě calgarské příznivce ohromně nadchla, a to že by se Weegar a Huberdeau (na rozdíl od Gaudreaua s Tkachukem oba ryzí Kanaďané) nechali přesvědčit o krásách bytí v mrazivé Albertě a hraní ve Scotiabank Saddledome. Zkrátka že by teď v létě podepsali s Trelivingem nové smlouvy (ty současné končí v létě 2023). Nebo aspoň jeden z nich.

Podobnou cestou je teď odstartovat jednání a nechat si otevřené okno pro případný podpis až do příštího léta.

Nebylo by fér opomenout ani scénář, že Plameny budou s Huberdeauem a Weegarem válet. A že naopak při přestupové uzávěrce uloví posily a vyhlásí nekompromisní útok na Stanley Cup.

Oba "žoldáky", respektive přednostní právo s nimi licitovat, by, ať už by tažení vyřazovacími boji vyneslo pohár, nebo ne, mohl Treliving přetavit v pár užitečných draftových voleb.

Ani jedna z nastíněných realit (mohou se prolínat) není vyloženě bídná. Treliving těžko bude někdy považován při hodnocení Tkachukovy výměny za toho, koho nějak krutě oškubali. Naopak, náročný úkol zvládl na výbornou, pochvalu sklidil třeba i od renomovaného serveru The Hockey News.

Zadařilo se mu na více frontách – ať už je řeč o okamžité hráčské náhradě, získaném výběru v úvodní draftové rundě, vějíři stezek, kudy se vydat, nebo dodání víry příznivcům Calgary, že ještě včera jen slabě doutnající Plameny budou v dohledné době zase prudce hořet.

Bravo!

Share on Google+