Andersson a Flames? Zatím žádný posun. V Calgary začínají naslouchat nabídkám

Ještě nedávno se mluvilo o tom, že Rasmus Andersson zůstane v Calgary na dlouhá léta. Dnes to vypadá spíš na opačný směr. Osmadvacetiletý švédský obránce má před sebou poslední rok své šestileté smlouvy a jednání o nové zatím nikam nevedou. Situace je na tolik špatná, že se Flames podle Pierra LeBruna už aktivně rozhlížejí po trhu.

A není divu. Andersson má stále dobrou hodnotu, je to pravák, který hraje tvrdě, má zkušenosti, zvládne první i druhou přesilovku, navíc pořád relativně mladý. Po sezoně, ve které nasbíral 31 bodů v 81 zápasech a dělal kapitána švédské reprezentaci na mistrovství světa, o něj zájem bude.

„Rádi bychom ho udrželi, ale zároveň si nemůžeme dovolit přeplatit. Bavíme se, vyměnili jsme si čísla a uvidíme,“ řekl GM Craig Conroy, který ale zároveň přiznal, že se nebrání ani výměně. „Jsme otevření různým variantám.“

Znamená to, že Flames pustí dlouholetou oporu jen tak? Těžko. Andersson má smlouvu ještě na rok za velmi přívětivých 4,55 milionu dolarů a i kdyby zůstal do uzávěrky přestupů, pořád by mohl přinést hodnotnou protihodnotu. Zvlášť pokud na podzim chytne formu.

Není přitom jediný, kdo v Calgary řeší podobné dilema. V minulých dvou letech klub během draftu poslal pryč Tylera Toffoliho i Andrewa Mangiapanea - vždy šlo o hráče v posledním roce kontraktu. Může tedy jít o pokračování stejného scénáře.

A kam by mohl Andersson zamířit? Mezi zájemce se řadí Dallas, Carolina, Toronto... Otázka ale je, kdo má pod platovým stropem místo a hlavně, kdo by byl ochoten přistoupit na podmínky, které Andersson a jeho agent budou požadovat. A právě tady to zatím skřípe. Podle informací z několika zdrojů jsou představy obou stran o nové smlouvě výrazně odlišné.

A samotný hráč? Ten zůstává diplomatický. „Přál bych si říct, že 1. července podepíšu novou smlouvu, ale momentálně to nemůžu slíbit. A stejně tak nevím, jestli mě vymění. Těžko říct. Miluju to tady, nikdy jsem to nebral jako samozřejmost. Ale je to velké rozhodnutí, pro mě i pro klub.“

Zkušenosti má, čísla taky, pozici v kabině nepochybně. Ale Flames zároveň cítí, že jim zezadu dorůstá nová generace v podobě Brzustewicze, Parekha a spol. A pokud by šlo o to dát mladým prostor, právě Andersson by mohl být první, kdo uvolní místo.

