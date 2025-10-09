Ani Eichel nepřekoná Kaprizova. Podepsal za 108 milionů dolarů, slavil kvartetem bodů

9. října 10:00Tomáš Zatloukal
Poté co Kirill Kaprizov podepsal rekordní smlouvu na 136 milionů dolarů, mnozí generální manažeři právem znervózněli. Jaké budou, ve světle Rusova paktu s průměrným ročním platem 17 milionů, tedy požadavky jejich hvězd? Zlatou horečku ale rychle zchladil Connor McDavid svou nečekaně skromnou dohodou s edmontonskými Olejáři. Krátce na dojednal i Kyle Connor, spokojil se s 12 miliony za sezonu. A výšinám, kam se vyšplhal Kaprizov, se rozhodl nekonkurovat ani Jack Eichel, klíčová postava Vegas Golden Knights.
Pokud někdo mohl Kaprizova, samozřejmě vedle McDavida, předčít, byl to právě Eichel.
Říkejte mu klidně Patrice Bergeron 2.0, je vážně extraklasa.
Minulá sezona mu vyšla náramně. S 94 body vytvořil klubový rekord Zlatých rytířů, ve Vegas ovšem už tradičně i z jeho kvalitní defenzívy.
Ostatně skončil pátý v hlasování o Selkeho trofej. A pátou příčku bral také při volbě ligového MVP, tedy držitele Hart Memorial Trophy.
Svůj mančaft zbytečně neoslabuje, v ročníku 24/25 dostal jen čtyři menší tresty a umístil se mezi finalisty na cenu pro největšího ligového gentlemana.
Pro Golden Knights je zcela stěžejní figurou, což bylo tuze znát v roce 2023 při vegaské cestě za historicky prvním Stanley Cupem.
Eichel ovládl s 26 body produktivitu play-off, odehrál si své i směrem dozadu.
Říkáte si, že si právě on zaslouží být nejlépe placeným plejerem mančaftu?
MARNER TO EICHEL ✨
— NHL (@NHL) October 9, 2025
This duo is so gross. #NHLFaceOff
????: @NHL_On_TNT & @StreamOnMax ➡️ https://t.co/4TuyIATi3T pic.twitter.com/4hRjKKokGz
Také jim bude. Až mu začne za rok platit čerstvě podepsaný kontrakt, vystřídá na této pozici Mitche Marnera, kterého Vegas podepsalo po letní výměně s torontskými Maple Leafs na osm let s průměrným platem 12 milionů dolarů.
Eichel bude ukrajovat 13,5 milionu. Jen Kaprizov a Leon Draisaitl ubírají napříč NHL ze stropu více.
Tuto sezonu ještě odehraje za podmínek, které si v roce 2017 dohodl s Buffalem. Šavle mu tehdy nasypaly za osm let služeb 80 milionů.
Vegas patří od podzimu 2021, kdy se stěhoval za první a druhou draftovou volbu, Peytona Krebse a Alexe Tucha.
Svůj aktuální podpis oslavil hned kvartetem bodů proti LA Kings, byť z výhry se radovat nemohl. Zápas totiž dospěl až do nájezdů, Eichel pokus neproměnil.
Mimochodem, čtyřmi body zahájil i předchozí sezonu, stylový start...
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.