Ani Vaněček, ani Blackwood. Devils zachraňuje mladý Švýcar

Brankoviště Devils před play off? Jediná otázka byla, jestli začne Mackenzie Blackwood, nebo Vítek Vaněček. Zvítězila česká možnost, která však byla po deseti gólech ve dvou zápasech hozena do koše. Příležitost dostal mladý Švýcar Akira Schmid. A zatím si vede báječně!

Dvaadvacetiletý brankář je od svého příchodu do Severní Ameriky ze Švýcarska v roce 2018 jako v jednom kole. Nejenže během pěti let vystřídal pět různých týmů, ale v roce 2020 podstoupil dvojitou operaci kyčle, kvůli které nemohl čtyři měsíce na led.

Tím pádem je úctyhodné vidět Schmida v pozici, v jaké je dnes, když vyhrál první dva zápasy v play off na ledě New York Rangers a pomohl New Jersey vyrovnat stav série na 2:2. Mohl by se stát prvním brankářem Devils od Martina Brodeura, který vyhrál tři zápasy play off v řadě.

„Hokej v play off? Je to pořád jen hokej,“ nepřipouští si tlak Schmid. „Samozřejmě je to intenzivnější, ale stále se jen snažíte udělat co nejméně chyb, abyste dali svému týmu co největší šanci vyhrát.“

Možná právě flegmatický přístup je klíčem ke všemu. Schmid zastavil 57 z 59 střel, navíc vynuloval silnou přesilovkovou letku soupeře.

„Nemyslím si, že by to někdy udělal nějaký můj brankář,“ řekl trenér Devils Lindy Ruff. „Dominik Hašek byl o něco starší, když jsem ho v Buffalu postavil do brány. Akira ukázal, že je schopen zvládnout velké zápasy.“

Schmida si Devils vybrali v pátém kole draftu v roce 2018. Pak se potloukal po juniorkách v Kanadě i nižších soutěžích v USA.

V minulé sezoně už chytal na farmě, kde se usadil a ukázal, že jeho budoucnost je vskutku zářná. Ostatně, v tomto ročníku to ukazoval velmi často i v NHL.

A teď to ukazuje i Panarinovi či Kaneovi.

„Víme, že je to velmi klidný brankář. Víme, že je vyrovnaný, a to se promítá do celého týmu. Opravdu to tak je. Vím, že hráči si jsou velmi jistí jeho schopnostmi, protože jeho klid to do nich vštěpuje,“ dodal generální manažer Devils Tom Fitzgerald.

Založte si účet u Tipsportu a získejte vstupní bonus až 50 000 Kč! Navíc dostanete zdarma 300 Kč na své první sázky!

Share on Google+