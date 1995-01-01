Anomálie v Edmontonu. Colorado pálilo přesilovky, přesto soupeře smetlo

9. listopadu 20:40Jiří Lacina
Oilers rozhodně nevypadají jako tým, který dvakrát za sebou dokráčel do finále play off. I když možná právě tento fakt dokonale naznačují. Jak říkal nedávno ve slovenském podcastu Aleš Hemský – nejhorší je připravit se na sezónu po prohraném finále. Oilers měli takové léto dvakrát a na startu letošní sezóny vypadají zvlášť vyhořele.
V sobotním utkání si nechali naložit od Colorada ostudných devět branek. Doma! Nejlepší hráč hostů zdrcené Olejáře šetřil: „Nemyslím si, že jsme byli tak dominantní, jak ukazuje skóre. Dali jsme pár náhodných gólů. Nechci to zakřiknout, ale hrajeme opravdu dobře. V základní hrací době jsme prohráli jeden z patnácti zápasů.“
A to je nejmíň v lize. Colorado si naporcovalo Edmonton devíti záseky, které rozdělilo do všech tří třetin. Dva, čtyři, tři. Nejvýraznější Nathan MacKinnon zapsal čtyři body (2+2), Cale Makar skóroval rovněž dvakrát (2+0).
Hosté se postarali o zajímavou anomálii. Avalanche se stali prvním týmem v historii ligy, který dal devět branek, přitom ani jednu v početní výhodě, kterých měl sedm!
Domácí si lížou rány a doufají ve zlepšení. „Hodně z nás teď nevypadá jako soudržný tým, prostě nehraje moc dobře, a je na trenérském štábu, hlavně na mně, abychom to sladili,“ burcoval trenér Kris Knoblauch. „Doufám, že tenhle večer bude úplné dno a že to probudí spoustu kluků.“
Na straně vítězů bodovalo dvanáct hráčů Avalanche, osm získalo dva nebo víc bodů. Martin Nečas skončil večer s bilancí +4. Na ledě byl o obou branek Makara i MacKinnona, ale do gólových kombinací se nezapojil a bod nezapsal. I to je při takové kanonádě pozoruhodné.
Prohra 1:9 se zapíše jako nejhorší v historii Oilers na domácím ledě, na úroveň porážky 2:10 s Buffalem z 27. ledna 2009.
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.