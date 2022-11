Anomálie v NHL. Vancouver prohrává, trenér zůstává

Vancouver je v současné sezoně velkým tématem. Kádr rozhodně nemá na to, aby pravidelně prohrával, nicméně právě to se děje. Od samotného dna NHL ho dělí pouhé dva bodíky. Jinými slovy, místo boje o play off bojuje o jedničku draftu. To si ale Canucks před sezonou nepředstavovali.

Přitom to vypadalo, že se Vancouver nadechuje k lepším výsledkům. Přišly výhry nálada se zlepšila, ale vše bylo jen dočasné. Nyní je opět forma v trapu, tři prohry v řadě. Z toho dvakrát pětigólový příděl a navrch již tradiční ztráta dvougólového vedení v Torontu.

Nabízí se myšlenka, jestli by nebylo vhodné změnit trenéra a trochu prokysličit vzduch. Kupříkladu rivalům z Montrealu to v minulé sezoně rozhodně prospělo, pohodu si Canadiens přenesli i do letošní sezony.

Situace kolem Bruce Boudreaua je však zahalená v mlze. V podstatě nikdo z novinářů neví, jaký názor v nejvyšším vedení organizace panuje. Potvrzují to i nedávná slova Elliottea Friedmana: „Ve Vancouveru je spousta lidí, kteří by už rádi znali odpověď, ať už by byla jakákoliv. Neberou moc pozitivně, že je celá situace tak nějak ve vakuu. Bylo by vhodné, kdyby v tom bylo jasno.“

Z dosavadního průběhu dění je opravdu těžké odhadovat, co mají vlastně na západním pobřeží Kanady za lubem. Ještě před rokem přivedli například Olivera Ekmana-Larssona s tím, že mají na to udělat úspěch. Před současnou sezonou si obřím kontraktem pojistili J. T. Millera.

A to vše jen pro to, aby se hnali za posledním místem? Novinář Thomas Drance takovou možnost připouští. „Moc rádi by konečně najeli na nějakou sérii výher, ale v klubu je rozhodně pár lidí, kteří si myslí, že by možná bylo lepší prohrávat než nahánět ztracenou sezonu s novým trenérem.“

Nepřímo tak naráží na spekulace, které říkají, že se majitelé Vancouveru nechtějí Boudreaua zbavovat z čistě praktických důvodů. Nechtějí totiž platit odstupné, jedno už totiž delší dobu chodí předchozímu trenérovi, a sice Travisovi Greenovi.

