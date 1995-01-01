Arbitráž zažehnána! Jets museli platit, mladík dostal luxusní smlouvu

17. července 11:00David Zlomek
Vedení Winnipegu Jets se na poslední chvíli vyhnulo arbitráži a pláclo si se svým klíčovým chráněným hráčem. Čtyřiadvacetiletý útočník Cole Perfetti podepsal nový pětiletý kontrakt na 30 milionů dolarů. Smlouva, která ukrojí z platového stropu přesně 6 milionů dolarů ročně, udrží kanadského forvarda v Manitobě až do roku 2031.
Perfetti, kterého Jets draftovali v roce 2020 z celkového 10. místa, má za sebou nesmírně složitý ročník. Ačkoliv má v NHL na kontě slušných 157 bodů ve 290 zápasech, poslední sezonu mu pokazilo vážné vyvrtnutí kotníku. Kvůli limitujícímu zranění nasbíral v 68 duelech jen podprůměrných 32 bodů.
„Když se ohlédnu zpět, pravděpodobně jsem se vrátil o chlup dřív, než jsem měl,“ přiznal Perfetti hořce. „Užíralo mě to každý večer, když jsem nemohl být s klukama na ledě. Až kolem olympijské přestávky jsem začal cítit, že to je fajn. Měl jsem pocit, že se mi do hry vrací drzost, rychlost a nohy začaly zase fungovat, takže jsem mohl tvořit mnohem víc šancí.“
Ačkoliv Perfettiho probuzení ve druhé polovině sezony pomohlo zmírnit ofenzivní trápení Jets, pro ročník 2026/27 musí ukázat ještě mnohem víc. „Chcete být tím hráčem, který dokáže povstat, táhnout vlastní lajnu a přispět týmu. Není to nic lehkého. Čeká mě dlouhé léto plné tvrdé práce, abych v září dokázal udělat další krok,“ plánuje odhodlaně.
Jeho podpisem se letní plány Winnipegu blíží ke konci. Tým má momentálně pod stropem polštář 5,3 milionu dolarů, a to i při započítání obou gólmanů Connora Hellebuycka a Stuarta Skinnera. Vedení si potřebuje nechat minimálně milionovou rezervu na výkonnostní bonusy pro Vigga Björcka a ušetřit si prostor pro manévry před přestupovou uzávěrkou.
Nad celou organizací tak stále visí největší stín letošního léta: osud jedničky Hellebuycka. I když se Jets možná svou brankářskou oporu ještě pokusí uklidnit, všechny indicie míří k trejdu. V zákulisí nadále probíhají intenzivní jednání s Buffalem poté, co před draftem obří výměna nedopadla.