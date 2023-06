Arizona hází stadion za hlavu. Na draftu pozlobíme, varuje její šéf

V poslední době plnila Arizona nadpisy článků jen kvůli starostem s arénou. Teď ale otáčí list, prioritou se stává draft. V něm budou hrát Coyotes velkou roli, vždyť jsou jediným týmem, který má v prvním kole dva výběry v top 12.

Podle generálního manažera Arizona Coyotes Billa Armstronga jsou tedy Coyotes připraveni zbrojit.

„Je to pro nás velká příležitost,“ uvedl Armstrong. „Je to pro nás vzrušující část roku. Tento draft nabídne to, co potřebujeme. Stačí si jen sednout, užívat si a očekávat nečekané. Nikdy nevíte, co vám přijde do cesty.“

Letošní draft je nabitý špičkovými útočníky, kteří by měli být pro Arizonu, jež bude vybírat jako šestá a dvanáctá, k dispozici. Zmínit se dá Zach Benson, Ryan Leonard, Oliver Moore, Gabriel Perreault nebo Matthew Wood.

Armstrong dodal, že Coyotes plánují využít obě volby v prvním kole. Zároveň si však uvědomuje, že existuje možnost pohybu nahoru i dolů.

„Když máte výběry takhle vysoko, rádi si je podržíte,“ řekl. „Ale nebráníme se tomu, abychom se podívali na možnosti, které nabídne trh.“

Kromě dvou výběrů v prvním kole mají Coyotes jeden výběr ve druhém kole a čtyři ve třetím. V příštím roce to bude osm výběrů v prvních třech kolech. Dá se tedy čekat, že Armstrongův mobil bude vyzvánět téměř neustále.

„S množstvím výběrů, které máme v nadcházejících draftech, můžeme hodně pozlobit. Existuje spousta možností, které můžeme udělat,“ popisoval.

Organizace je napěchovaná talenty. Hlavní postavou je Dylan Guenther, jehož doplňují Logan Cooley či Conor Geekie. Do obrany se zase počítá s Mavericem Lamoureuxem.

„Je opravdu těžké získat klíčové hráče do organizace, pokud je nedraftujete,“ ví dobře. „Draft v lize prostě hraje velkou roli. Když se podíváte na všechny nejlepší hráče v lize, většinou zůstanou v týmu, který je draftoval. Takže pro nás je to jediný způsob, jak získat elitní hráče a udělat další krok k přiblížení se k zisku poháru.“

