Arizona nově podepsala Zuckera s Kerfootem, další hráče pak udržela

Není velkým tajemstvím, že top hokejisté se do Arizony zrovna nehrnou. Málokdy se jí povede na trhu ostatní týmy předčít, a tak se často musí vydat cestou hledání po různých evropských soutěžích. Už několikrát lovila rovnou v Tipsport extralize. Před dvěma lety si pořídila Karla Vejmelku, o rok později Miloše Kelemena a naposledy Patrika Kocha. Její organizací se navíc ještě mihli Ronald Knot s Lukášem Klokem, kteří ale tehdy už působili v zahraničních ligách.

Arizona na trhu NHL nemá ostré lokty, pro hráče navíc není lákavá. Po svém vstupu do NHL (rok 1996) hrála play-off jen devětkrát, přičemž pouze jedinkrát se dostala přes první kolo. Výrazné sportovní ambice zkrátka nemá, nyní navíc hraje domácí zápasy v maličké Mullett Areně.

Aby Arizona naplnila alespoň spodní hranici platového stropu, ostatní kluby jí v posledních letech posílaly hráče, o kterých se ví, že pravděpodobně už v kariérách pokračovat nebudou. Momentálně má smlouvy Shey Webera, Jakuba Voráčka a Bryana Littlea.

V sobotu 1. července, po otevření trhu s volnými hráči, se ale Arizona rozhodla jednat. Získala Jasona Zuckera, který podepsal na jeden rok za 5,3 milionu dolarů.

Zucker oslaví v lednu už dvaatřicáté narozeniny. V posledních třech a půl letech oblékal dres Pittsburghu, kde i s účastmi v play-off nastřádal 102 kanadských bodů ve 187 zápasech. Pokud by i nadále chtěl hrát v týmu, který má alespoň malou šanci na zlatý grál, určitě by musel podepsat za méně peněz. Takto si oproti předcházející smlouvě pohoršil jen o 200 tisíc dolarů.

„Jsme velmi potěšeni, že Jasona můžeme přivítat v naší organizaci. Je to osvědčený střelec, který je rychlý a má skvělé zakončení. Bude cenným hráčem v našem kádru,“ vítá amerického forvarda generální manažer Coyotes Bill Armstrong.

Podobná slova volil také o pár hodin později, kdy našel společnou řeč s Alexanderem Kerfootem. Bývalý hráč Colorada a Toronta podepsal dvouletý kontrakt za celkových sedm milionů dolarů.

Osmadvacetiletý centr přichází do nezvyklé pozice. Dohromady totiž v NHL odehrál šest sezon a pokaždé se s týmem probojoval minimálně do prvního kola bojů o Stanley Cup. Pokud by se to povedlo následující rok také v Arizoně, byl by to malý sportovní zázrak.

Kerfoota může těšit, že zůstal na stejných penězích. V Arizoně by navíc mohl dostat více času na ledě a důležitější roli, než jaká mu byla dopřána v týmu Javorových listů. Čeká se, že nasbírá více kanadských bodů, neboť loni končil základní část s bilancí deseti branek a dvaadvaceti asistencí. V play-off přidal dva góly.

„Alexander je chytrý a rychlý útočník, který je šikovný na puku. Jeho předností je, že je velmi všestranný, takže v sestavě může být prakticky kdekoliv,“ cení si Armstrong.

To však ze strany Arizony nebylo vše. Dohodla se také s Alexem Galchenyukem, jenž se do týmu vrací už potřetí. Na farmu dále přichází brankář Matt Villalta a nové kontrakty podepsali stabilní členové hlavního týmu Nick Bjugstad (2 roky za 2,1 milionu dolarů ročně) a Troy Stecher (1 rok za 1,1 milionu dolarů).

Důležitou zprávou je, že prozatím zůstávají také nejproduktivnější hráči týmu z minulé sezony. O přísun branek a asistencí by se znovu měli starat Nick Schmaltz, Matias Maccelli, Lawson Crouse, Barrett Hayton nebo Clayton Keller, jehož setrvání ale zdaleka tak jisté není.

Zajímavou posilou bude obránce Sean Durzi, jenž před týdnem přišel z Los Angeles výměnou za druhé kolo draftu 2024.

Share on Google+