Arizonská noční můra straší v Columbusu. Objevuje se otázka o budoucnosti NHL

6. srpna 9:00David Zlomek
V zámoří se z ničeho nic začala rozebírat úvaha, která může mnohé fanoušky překvapit: může se stadion v Columbusu stát dalším obětním beránkem finančních problémů a jít ve stopách zkrachovalé Arizony?
Celou debatu odstartoval respektovaný insider Jimmy Murphy, který veřejně vyjádřil obavu, zda Blue Jackets nečeká osud zmíněných Coyotes a následný přesun do nového působiště. Přestože sám zdůraznil, že jde z jeho strany o dedukci, samotný fakt, že novinář jeho formátu takovou myšlenku vyslovil hlasitě, způsobil na sociálních sítích vlnu debat.
Situaci ještě víc vyhrotila reakce fanouškovského portálu Union and Blue, který upozornil na obrovskou finanční náročnost provozování klubu a naznačil, že pokud současná struktura náklady nezvládá, měla by přenechat prostor jiným.
Do spekulací o ekonomické nejistotě navíc zapadá i dění přímo na ledě. Uplynulý ročník 2025/26 nabídl v podání Columbusu obraz nestability. Tým sice skončil osmnáctý, jeho výkonnost ale měla k ideálu daleko. V lednu sice vedení sáhlo k vyhazovu trenérského štábu a na střídačku poslalo zkušeného Ricka Bownesse, ale závěr základní části byl katastrofou; tým vyhrál pouhé dva z posledních deseti zápasů.
Hokejoví příznivci v Columbusu patří v zámoří k nejoddanějším, jenže právě příklad Arizony ukázal realitu NHL: pokud selže finanční matematika a dlouhodobá vizibilita majitelů, loajalita fanoušků na záchranu organizace nestačí.
Ligové orgány v čele s Garym Bettmanem ani samotní majitelé Blue Jackets prozatím žádná oficiální prohlášení nevydali. V probíhající okurkové sezóně bez zápasového vytížení však podobné spekulace v zámoří naberají na síle obrovskou rychlostí.