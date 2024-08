Arogance? Ne, fakta! Jasně, že chci být první, proto dřu, říká predikovaná jednička draftu

To jméno možná slyšíte poprvé. Nicméně vězte, že James Hagens je již nyní považován za jednoho z kandidátů na jedničku na draftu NHL 2025. Tam také mladý Američan cílí.

„Vidět ty kluky, kteří šli z prvního místa… To je splněný sen," zasnil se v rozhovoru pro TSN. „Je to něco, na čem pracujete celý život, a mít možnost, aby se vám to všechno vrátilo, to by bylo něco opravdu výjimečného."

Hagens dodal, že vyrůstal při sledování Patricka Kanea a Jacka Hughese, kteří byli vybráni jako jedničky v roce 2007, respektive 2019. Pokud Hagens za necelý rok uslyší své jméno jako první, bude prvním hráčem narozeným v USA, který se dostane na první místo od Hughese.

Levoruký centr, který vyniká hlavně při tvoření hry, nasbíral v uplynulé sezoně v 58 zápasech za národní tým USA do 18 let 39 gólů a 102 bodů.

Sedmnáctiletý mladík se na jaře zapsal do historie mistrovství světa hráčů do 18 let, když v sedmi zápasech nasbíral 22 bodů, což je nejvíce v historii na jednom turnaji.

Humbuk kolem Hagense se neustále stupňuje, on sám se však snaží zachovat chladnou hlavu. „Člověk na tyhle věci moc nemyslí," vysvětlil. „Prostě jdete na led a hrajete. Nemůžete na to v hlavě vůbec myslet. Rozptyluje vás to, takže musíte jít den za dnem a snažit se zlepšovat."

Další Hagensovou metou je však místo v týmu USA na mistrovství světa juniorů. Minulou zimu byl jedním z posledních vyřazených hráčů z týmu.

„Moc bych si přál být v tom týmu," řekl Hagens. „Když mě vyškrtli, bolelo to. Ale člověk to prostě musí brát jako motivaci. Musíte se jen ujistit, že jdete dál a děláte všechny ty maličkosti, že pracujete více, abyste se mohli do týmu dostat v příštím roce. Cítím, že to byla jedna z největších věcí, která mě přiměla k tomu, abych na sobě ještě víc pracoval."

Share on Google+