Arvidsson, Suter nebo Coleman? Manažeři hledají tajnou zbraň pro play-off

2. února 14:00David Zlomek
V NHL nastal čas, kdy se z poctivých pracantů stávají nejžádanější celebrity trhu. Přesně takovými byli Blake Coleman a Barclay Goodrow, kteří v roce 2020 dotáhli Tampu k poháru. Nyní se hokejový svět ptá, kdo se stane jejich nástupcem pro rok 2026. Hledá se hráč, který zvládne oslabení, nebojí se rány a dokáže ofenzivně explodovat v ten pravý moment. Na kandidáty se podíval portál The Athletic.
Pokud Columbus nakonec definitivně vyvěsí bílou vlajku, mají v rukávu dva trumfy, o které se strhne mela. Kapitán Boone Jenner je prototypem tvrdého lídra, který se hodí do jakékoli situace. „Jenner je univerzální hráč, který se může v sestavě zařadit kamkoli, v jakékoli situaci a proti jakémukoli soupeři,“ uvádí Shayna Goldman z The Athletic. Přestože jeho defenzivní čísla v posledních letech mírně klesla, jeho ofenzivní přínos z něj dělá luxusní zboží pro třetí lajnu jakéhokoli favorita.
Ještě lépe je na tom jeho spoluhráč Charlie Coyle, který letos v obraně přímo dominuje. Jeho defenzivní rating ho řadí na jedenácté místo mezi všemi útočníky ligy, což je vizitka, kterou žádný ambiciózní tým nemůže ignorovat.
Zajímavá situace nastává v Torontu a Bostonu, tedy v klubech, kde se výprodej nečekal. V dresu Maple Leafs budí pozornost Bobby McMann, který by mohl být obětován za drafty, jež klub v minulosti lehkovážně rozházel. V Bostonu se zase pozornost upírá na Viktora Arvidssona. Ten se po nevýrazném angažmá v Edmontonu stal v dresu Bruins znovu dravcem, který sice neexceluje v obraně, ale dokáže soupeře trápit neúnavným napadáním a tvorbou šancí..
Ironií osudu zůstává jedním z nejlepších adeptů na roli „nového Colemana“ sám originál, tedy čtyřiatřicetiletý Blake Coleman z Calgary. Flames jsou v plném režimu výprodeje a Coleman, i přes svůj vyšší plat, stále dokáže hrát proti nejlepším formacím soupeře a přitom si držet dobrou produktivitu. Pokud by se některý z favoritů plácl přes kapsu, získal by v něm jistotu pro dvě nadcházející cesty za pohárem.
Podobným typem může být i Pius Suter ze St. Louis. Ten sice letos doplatil na střeleckou smůlu celého týmu, ale pod povrchem se skrývají skvělá čísla.
Zapomenout nesmíme ani na jména jako Nino Niederreiter z Winnipegu nebo Michael Amadio z Ottawy. Oba představují jistotu v podobě hráčů, kteří dokážou vybojovat puk u mantinelu a udržet útočné pásmo. A třeba Los Angeles Kings mohou riskovat i s hráči typu Warrena Foegeleho, u kterého se doufá, že změna prostředí probudí jeho dřívější rychlost.
