Asi karma, smál se Hertl. Po sebraném gólu vystřelil výhru, pálil i pro děti

Původně chtěl comeback Zlatých rytířů nastartovat, nakonec famózní obrat završil. A zažil, jaké to je být v T-Mobile Areně hlavní hvězdou večera. Tomáš Hertl precizní tečí zařídil cenný skalp coloradských Lavin a doufal: “Je to prvně, co se na mě ve Vegas přišly podívat moje děti. Tak snad ten gól viděly.”

“Asi to byla karma.”

Vtipně Hertl glosoval fakt, že mu (nejen) z jeho pohledu rozhodčí přísně neuznali ve druhé třetině gól na 1:2, načež se v prodloužení právě on stal střelcem vítězné trefy.

Jack Eichel ho vybídl k tečování kotouče ideálně vysokou i umístěnou ranou. Nikým neatakovaný Čech s osmačtyřicítkou si počínal podobně suverénně.

Soupeři poznávají, že také v barvách Golden Knights bude slávistický odchovanec parkovat před jejich gólmany a páchat tam škody díky mohutné postavě, šikovným rukám i pohotovým reflexům.

Z předbrankového prostoru se Hertl prosadil už proti Minnesotě, Wild dal svůj první gól za Vegas díky přesně umístěné a razantní dorážce.

V noci na pondělí dvakrát rozsvítil červené světlo s Coloradem. Nejprve mu v 27. minutě sebrala radost trenérská výzva Avs, respektive následné rozhodnutí arbitrů.

Lehce se dotkl Georgijevovy vyrážečky, v tom mohl být problém, byť se pohyboval mimo brankoviště. Mnozí fanoušci na sociálních sítích se sudími nesouhlasili, někteří volili slova jako skandální či komedie.

Proti Hertlově zásahu z prodloužení ale už pánové v pruhovaném nic neměli. Ani nemohli, ta teč byla učebnicová. “Je to vždycky fajn rozhodnout prodloužení,” pochvaloval si pak bronzový medailista z MS 2022.

Na světový šampionát, byť hraný doma v rodné Praze, ale tentokrát nemyslí. “Doufám, že mám v zásobě ještě spoustu gólů na play-off,” vyhlíží boje o Stanley Cup.

