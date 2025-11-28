Asistence roku a konec! Palmierimu předčasně skončila sezóna

30. listopadu 9:45Jakub Ťoupek
Útočník Islanders Kyle Palmieri o sobě dal vědět především svojí bojovností v utkání s Philadelphií, kdy se během souboje u mantinelu zranil a při návratu na střídačku ještě okradl obránce o kotouč a asistoval na brance Emila Heinemana. Bohužel pro Ostrovany je jeho zranění vážně a Palmieri přijde o zbytek sezóny.
Poté, co Palmieri odkulhal v utkání s Flyers z ledu, bylo jasné, že to nebude jen tak. I přes asistenci roku, kterou zapsal při svém návratu na střídačku, už se do hry nevrátil a nevrátí se minimálně dalšího půl roku. Islanders totiž oznámili, že podstoupil operaci předního zkříženého vazu v levém koleni.
ASSIST OF THE YEAR FROM KYLE PALMIERI ???? pic.twitter.com/MVZbU9gIgK
— Spittin' Chiclets (@spittinchiclets) November 28, 2025
Vážně zranění si vyžádá dlouhou dobu rekonvalescence. Palmieri bude chybět týmu v rámci 6 až 8 měsíců. Pro bývalého útočníka Devils nebo Ducks tak sezóna předčasně skončila. Na Long Islandu se tak budou muset vypořádat s dalším dlouhodobým zraněním poté, co přišli o Romanova.
„Byla to od něj doslova šílenost,“ komentoval trenér Islanders Patrick Roy asistenci Palmieriho. „No tak, zraníte se a dokážete ještě udělat takový kousek, docela působivé ne. Ukázalo to jeho charakter a to, jakým člověkem a hráčem je.“
Palmieri patří mezi nejvíce odolné hráče ligy. Může se řadit do kategorie hráčů, kteří odehráli velké množství utkání bez vynechání. V jeho případě to dělalo 223 zápasů. V aktuálním ročníku se dělil o první místo v týmu s 12 asistencemi a o druhé místo v bodování s 18 body.
„Je to jeden z nejtvrdších hráčů, se kterými jsem hrál,“ řekl o Palmieriovi kapitán Islanders Anders Lee. „Udělal na mě velký dojem a není divu, že s takovou vervou dokázal hrát tak dlouho. Po takové době co spolu hrajeme je skvělé vidět vynikat jeho zarputilost.“
Celkově pak Palmieri nastoupil do 925 utkání celkově ve třech organizacích. Draftován byl v prvním kole v roce 2009 Anaheimem. Za Kačery odehrál téměř dvě stovky utkání a posunul se do New Jersey. Za Devils stihnul dvojnásobek zápasů se ziskem 266 bodů.
Islanders si jej vzali v dubnu roku 2021 a od té doby pravidelně nastupoval právě za tým z Long Islandu. Před sezónou podepsal dvouletou smlouvu, díky které si ještě v následujícím ročníku vydělá dalších 4,75 milionu dolarů.
