Askarov se dočkal vysvobození z Nashvillu, byl vyměněn do San Jose

Yaroslav Askarov byl v pátek vyměněn Nashvillem Predators do San Jose Sharks a obratem podepsal dvouletou smlouvu na 4 miliony dolarů, který začne platit od další sezony. Ruský gólman se tak konečně dočkal výměny, svou budoucnost v Nashvillu neviděl.

„Je to pro náš klub opravdu velký den,“ řekl generální manažer Sharks Mike Grier. „Mít možnost přidat ho do týmu je opravdu vzrušující a myslím, že to vdechne další pozitivní energii. On sám je nadšený, že tu může být.“

Nashville získal nadějného útočníka Davida Edstroma, brankáře Magnuse Chrona a podmíněnou volbu v prvním kole draftu 2025.

San Jose zase získalo útočníka Nolana Burkeho a volbu ve třetím kole draftu 2025.

Askarova si Nashville vybral jako jedenáctého hráče v draftu 2020. Dvaadvacetiletý Rus má za dvě sezony v dresu Predators bilanci 1-1-0 s průměrem 2,58 gólu na zápas a úspěšností zákroků 91,4 %. Jak vidno, vytížení v NHL bylo téměř nulové a gólman podle Kevina Weekese z NHL Network požádal o výměnu.

„Mluvili jsme o něm asi celý rok,“ řekl Grier. „Je to samozřejmě super talentovaný brankář a není moc časté, že máte šanci sáhnout po takovém mladém gólmanovi a přidat ho do týmu. Když jste tak velcí a máte schopnost předvídat a číst hru a taky máte atletické schopnosti, je to komplexní balíček.“

Na soupisce Sharks jsou také Mackenzie Blackwood, Georgi Romanov a Vítek Vaněček. Na otázku, zda by San Jose mohlo začít sezonu se třemi brankáři, pokud Askarov v tréninkovém kempu ukáže, že je připraven na NHL, Grier odpověděl, že tento scénář je na stole.

„Nevylučuji to,“ řekl. „Očekávám, že to bude opravdu dobrý kemp. Je to dobrá příležitost pro každého, aby se posunul a zlepšil, a pro Yaroslava si myslím, že je to také dobrá šance sledovat a učit se od velmi kvalitních gólmanů.“

