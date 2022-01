Automat na rány z první! Frk skóroval při letošním debutu a dočkal se chvály

Přes 40 % základní části zvládlo Los Angeles odehrát bez výpomoci české komety z AHL. Až v utkání s pořadovým číslem 34 se Martin Frk konečně dočkal. Při letošní premiéře naplno rozbalil svůj ofenzivní arzenál. Pokusil se desetkrát vypálit na bránu, v přesilové hře přiblížil Kings vyrovnání, ale nakonec ani jeho snaha nezabránila domácí prohře s Nashvillem v poměru 2:4.

Kolikrát se musel během této sezony Martin Frk sám sebe ptát, co vlastně dělá špatně? Na farmě v Ontariu zapsal během 24 partií 29 bodů (14+15), jeho monstrózní rána příklepem trhala sítě a budila brankáře ze spaní.

Jenže pozvánka od trenérů Kings ve schránce pelhřimovského rodáka ne a ne přistát.

Změnilo se to až v noci ze čtvrtku na pátek. Frk dostal šanci rovnou v elitní formaci Los Angeles, roli jeho spoluhráčů s povděkem přijali Anže Kopitar a Adrian Kempe. Český snajpr udělal z prvního útoku Kings hotový automat na střelecké pokusy, když sám vyslal šest ran na branku. Většinu z nich během čtyř přesilovek.

Nebojí se střílet, těší trenéra

V té vůbec poslední se dočkal momentu zadostiučinění. Jeho tradiční příklep od modré čáry dokonale zastínil Kopitar a brankář Predators Juuse Saros, který jinak v utkání vytáhl 46 zákroků, už na puk mířící přesně k tyči nedosáhnul. Osmadvacetiletý křídelník tak zároveň utnul sérii 24 ubráněných oslabení v řadě, kterou Nashville držel.

„Pojďme si to říct na rovinu, udělal přesně to, kvůli čemu jsme ho povolali do hlavního týmu,“ chválil Frka přes oficiální ligové stránky trenér domácích Todd McLellan. „Chtěli jsme, aby posílal puky na bránu. A vidíte, nakonec to byl jediný náš hráč, který se prosadil v přesilovce. Je určitě dobře, že se nebojí pálit.“

Frka byl skutečně plný led. Pomohl i hrou do těla, kdy v enormně vyostřeném utkání rozdal čtyři hity. Vítězství ovšem svému týmu vychytal Fin Saros, více zákroků v této sezoně ještě nepotřeboval. A minimálně v první třetině mu pomohla i dobře postavená branková konstrukce, kterou Kings rozezvučeli hned třikrát.

Jaké budou Frkovy další kroky?

Otázkou je, co bude s českým bombardérem dál. I v minulé sezoně se dokázal prosadit během premiéry, a to dokonce dvakrát. Přesto v Los Angeles počítá pouhých 18 utkání, což je extrémně smutná vizitka vzhledem k faktu, že s týmem spojil svůj osud už v červenci 2019.

Během prachbídné porce duelů přesto stihl velmi solidních devět bodů. A hlavně sedm tref.

Jestli Kings v posledních letech něco doopravdy schází, jsou to nebezpeční střelci. Frk jedním takovým je, přesto své schopnosti s dosti zkrácenou hokejkou předvádí převážně v Ontariu. Trenéři vědí, že umí na ledě rozbalit jedovatou kanonádu, ale potřebuje jistý ice time. Kouč Todd McLellan patrně nevěří, že by podobnou show jako proti Preds dokázal předvést coby člen třetího útoku.

Nicméně Frk už svou doménu ukázal a nasadil trenérskému štábu brouka do hlavy. Vytáhnout českého žolíka nastálo, nebo ho zastrčit zpátky do krabičky jménem AHL?

Pro průběh ročníku to může být kritický soud. Kings patří desáté místo Západní konference s bodovým odstupem za postupovou osmičkou.

Sledujte všechny zápasy NHL živě pouze na TV Tipsport!

Share on Google+