Avizované pohyby v Edmontonu! Mizí zkušený bek, přichází desítka draftu

To, co zámořští novináři avizovali, se začíná dít. Edmonton před novou sezonou kvůli různým důvodům hýbe se soupiskou, i proto byl obránce Cody Ceci vyměněn do San Jose Sharks.

Edmonton, který do San Jose vyměnil jako „obměkčení“ také volbu ve třetím kole draftu 2025, získal obránce Tye Embersona.

Ceci si v minulé sezóně připsal 25 bodů (5 gólů a 20 asistencí) v 79 zápasech. Třicetiletý obránce si pak ve 24 duelech play-off připsal pět bodů a pomohl Oilers k postupu do finále, kde v sedmi zápasech podlehli Floridě.

Cecimu zbývá ještě jedna sezona ze čtyřleté smlouvy na 13 milionů dolarů (průměrná roční hodnota 3,25 milionu dolarů), kterou s Edmontonem podepsal v červenci 2021.

„Cody je solidní obránce, který do našeho týmu přináší balíček komplexních dovedností,“ řekl generální manažer Sharks Mike Grier. „Je to silný hráč na oslabení, který může přispět i v ofenzivě, a přináší bohaté zkušenosti z play-off. Jsme nadšeni, že se připojil k naší organizaci.“

Čtyřiadvacetiletý Emberson si v minulé sezoně připsal jako nováček 10 bodů (1 gól a 9 asistencí) ve 30 zápasech v dresu Sharks. Embersona si v roce 2018 vybrala ve třetím kole draftu NHL (číslo 73) Arizona Coyotes.

Během stejného dne získal Edmonton útočníka Vasilije Podkolzina z Vancouveru Canucks za volbu ve čtvrtém kole příštího draftu.

Třiadvacetiletý Podolkin si v minulé sezoně připsal dvě asistence v 19 zápasech NHL a 28 bodů (15 gólů, 13 asistencí) ve 44 utkáních v dresu Abbotsfordu na farmě. Podkolzin odehrál za Canucks také dva zápasy play-off.

Podkolzin, jehož si Vancouver vybral v draftu 2019 z 10. místa, má na kontě dohromady 35 bodů (18 gólů, 17 asistencí) ve 137 utkáních. Vstupuje do první sezóny dvouletého kontraktu na milion dolarů ročně, který s Canucks podepsal na jaře.

„Rádi bychom Vasilijovi poděkovali za jeho působení v Canucks,“ řekl generální manažer Patrik Allvin. „Odvedl spoustu práce na ledě i mimo něj a my mu přejeme v Edmontonu vše nejlepší.“

Share on Google+